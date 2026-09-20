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Antara
Minggu, 20 September 2026 | 12.53 WIB

Arsenal Tumbang 0-3 di Kandang Brighton

Arsenal tumbang di kandang Brighton 0-3 pada laga liga Inggris. (Arsenal) - Image

Arsenal tumbang di kandang Brighton 0-3 pada laga liga Inggris. (Arsenal)

JawaPos.com - Arsenal tumbang 0-3 di kandang Brighton and Hove Albion di Amex Stadium pada Sabtu (19/9) setelah dibobol Pascal Gross, Charalampos Kostoulas, dan Chema Andres.

Kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi Arsenal di Liga Inggris musim ini.

The Gunners tetap berada di posisi kedua dengan 12 poin dari lima pertandingan.

Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin. Tim asuhan Fabian Hurzeler kini hanya dua poin di bawah Arsenal, demikian laman Liga Premier dilansir dari Antara.

Brighton langsung mengancam pada menit ke-6 saat Kostoulas menerima umpan terobosan di tepi kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang digagalkan kiper David Raya.

Arsenal  merespons melalui Bruno Guimaraes pada menit ke-18.

Guimaraes melepaskan tembakan first-time dari jarak menengah yang melebar tipis dari tiang kanan.

Brighton memecah kebuntuan pada menit ke-31.

Gross mendapatkan ruang di depan kotak penalti dan melepaskan tembakan akurat yang  membentur tiang sebelum masuk ke sudut kanan bawah gawang Arsenal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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