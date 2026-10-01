Pelatih Republik Irlandia Pastikan Laga Kedua Lawan Israel Sesuai Jadwal

Timnas Republik Irlandia Heimir Hallgrimsson. (Istimewa)
JawaPos.com - Timnas Republik Irlandia memastikan tetap menjalani pertandingan kedua melawan Israel di UEFA Nations League sesuai jadwal.
Kepastian tersebut disampaikan pelatih Heimir Hallgrimsson setelah sebelumnya muncul desakan agar tim menarik diri dari pertandingan.
Republik Irlandia sudah menghadapi Israel dalam pertandingan di Hungaria dengan kemenangan 3-0 untuk Republik Irlandia.
Sebelum pertandingan pertama digelar, para pemain Republik Irlandia melakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah akan tetap bertanding.
Keputusan akhirnya adalah melanjutkan pertandingan.
Desakan untuk membatalkan laga datang di tengah konflik Israel-Gaza yang masih berlangsung.
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Kampanye Stop The Game yang digagas Irish Sport for Palestine bahkan mengeluarkan surat terbuka dan meminta Republik Irlandia tidak menjalani pertandingan kedua melawan Israel di Serbia.
Namun, Hallgrimsson menegaskan, tidak ada perubahan terhadap rencana tim.
Menurut dia, Federasi Sepak Bola Irlandia (FAI) sejak awal sudah memastikan kedua pertandingan akan tetap dimainkan.
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