Irlandia Hancurkan Israel 3-0, Laga Diwarnai Aksi Protes Pemain

JawaPos.com - Republik Irlandia meraih kemenangan 3-0 atas Israel dalam pertandingan UEFA Nations League di Debrecen, Hungaria, Senin (28/9). Pertandingan tersebut juga diwarnai sejumlah sikap dari pemain Irlandia terkait situasi di Palestina.

Para pemain Republik Irlandia mengenakan ban lengan hitam dan tidak melakukan jabat tangan dengan pemain Israel sebelum pertandingan. Sikap tersebut kembali terlihat ketika lagu kebangsaan Israel dimainkan.

Para pemain Irlandia terlihat menundukkan kepala sambil menempatkan kedua tangan di belakang punggung. Kapten Dara O'Shea juga mempertahankan kedua tangannya di belakang punggung ketika mengikuti prosesi sebelum pertandingan.

O'Shea tetap berjabat tangan dengan wasit asal Jerman Harm Osmers beserta para asistennya. Namun, ia tidak melakukan jabat tangan dengan kapten Israel, Manor Solomon.

Sikap serupa sebelumnya ditunjukkan kiper Irlandia Gavin Bazunu. Sehari sebelum pertandingan, Bazunu memutuskan tidak memperkuat Irlandia dalam dua laga melawan Israel karena alasan pribadi terkait situasi di Palestina.

Di lapangan, Irlandia langsung tampil efektif. Troy Parrott membuka keunggulan pada menit ke-13 dalam pertandingan yang berlangsung dengan jumlah penonton sangat terbatas.

Dilansir ESPN, hanya terdapat sekelompok kecil pendukung Israel di stadion. Sekitar 10 orang tanpa atribut tim terlihat merayakan gol Parrott.

Sejumlah pendukung Irlandia sebelumnya memang tidak diperkenankan hadir di stadion. Beberapa suporter yang memperoleh tiket melalui Federasi Sepak Bola Israel juga mengatakan kepada penyiar Irlandia RTE bahwa tiket mereka dibatalkan pada Sabtu (26/9) malam waktu setempat.

Irlandia kemudian menggandakan keunggulan hanya tiga menit setelah gol pertama. Adam Idah mencatatkan namanya di papan skor untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0.