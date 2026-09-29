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Aprillia JP
Selasa, 29 September 2026 | 23.02 WIB

Amankan Peluang Euro 2028, Presiden FAI Ungkap Alasan Irlandia Tetap Bertanding Lawan Israel

Presiden FAI Paul Cooke jelaskan alasan Irlandia tetap bertanding lawan Israel. (@AJEnglish/X). - Image

Presiden FAI Paul Cooke jelaskan alasan Irlandia tetap bertanding lawan Israel. (@AJEnglish/X).

JawaPos.com - Presiden Asosiasi Sepak Bola Irlandia (FAI) Paul Cooke membela sikap federasinya dalam menangani kontroversi yang mengiringi dua pertandingan Republik Irlandia melawan Israel di UEFA Nations League. Cooke menilai FAI telah menjalankan tugasnya dengan baik di tengah tekanan yang muncul setelah sejumlah pemain menyuarakan keberatan untuk bertanding melawan Israel.

Pernyataan itu disampaikan setelah Republik Irlandia menang 3-0 atas Israel pada Senin (28/9). Laga itu sempat berada dalam ketidakpastian hingga sehari sebelum pertandingan. Kiper Republik Irlandia Gavin Bazunu pun tidak bersedia tampil dan mengunggah pernyataan resminya melalui Instagram.

Merespons sikap sang kiper, Timnas Irlandia langsung menggelar pemungutan suara darurat sehari sebelum pertandingan. CEO FAI David Courell menyebut mayoritas pemain pada akhirnya memilih untuk melanjutkan laga. Pertandingan di Hungaria itu pun berlangsung sepi, hanya disaksikan sekitar 150 pendukung Israel dan beberapa suporter Irlandia.

“Saya pikir kami telah menangani pekan ini dengan cukup baik. Sebelum membahas itu, jika Anda melihat keberanian, performa, dan cara mereka menjalankan tugas, semua orang yang berada di sini malam ini, termasuk 20 pemain, berjalan keluar sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, dan sebuah organisasi sepak bola," kata Cooke usai pertandingan dikutip dari ESPN.

“Kami seharusnya sangat bangga dengan kesulitan yang telah mereka hadapi,” lanjutnya. Keputusan FAI untuk tetap menggelar laga kontra Israel sebenarnya telah disetujui dalam rapat umum luar biasa pada 8 Juli. Langkah itu diambil guna menghindari sanksi berat jika mereka mangkir. Salah satu risikonya ialah pengurangan enam poin yang berpotensi melempar Republik Irlandia ke League C sekaligus mengancam peluang mereka di kualifikasi Euro 2028.

Regulasi disiplin UEFA juga menetapkan bahwa tim yang mengundurkan diri atau tidak memainkan pertandingan dapat dinyatakan kalah 0-3. FAI turut memperkirakan adanya dampak finansial yang signifikan dengan kerugian minimum diperkirakan mencapai EUR 5,5 juta (sekitar Rp 112 miliar).

Namun, Cooke mengatakan UEFA tidak pernah secara khusus menyampaikan kepadanya bentuk sanksi yang akan diterapkan di luar ketentuan yang tercantum dalam regulasi resmi. “Kami tidak pernah menerima komunikasi spesifik dari UEFA mengenai apa sanksinya, selain yang tercantum dalam regulasi resmi mereka,” ujar Cooke.

Sebagai gambaran atas ketidakpastian sanksi, Paul Cooke menyinggung kasus Southampton yang musim lalu dicoret dari babak playoff Championship. “Southampton merasakan bagaimana rasanya menghadapi sanksi yang belum ditentukan. Kami bertanggung jawab atas apa yang baik untuk sepak bola Irlandia dan masa depan sepak bola Irlandia,” katanya.

Sementara itu, Cooke menegaskan FAI menghormati keputusan para pemain untuk tetap bermain dalam pertandingan di Hungaria. “Kami menghormati keputusan para pemain untuk bermain melawan Israel di Hungaria. Para pemain adalah yang utama,” kata Cooke.

Editor: Banu Adikara
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