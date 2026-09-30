Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 02.02 WIB

Prediksi Skor Eritrea vs Afrika Selatan Kualifikasi Piala Afrika, Bafana Bafana Diunggulkan

Afrika Selatan diprediksi menang atas Eritrea pada kualifikasi Piala Afrika 2027 di Al-Salam Stadium, Kairo. (FIFA) - Image

Afrika Selatan diprediksi menang atas Eritrea pada kualifikasi Piala Afrika 2027 di Al-Salam Stadium, Kairo. (FIFA)

JawaPos.com - Afrika Selatan diunggulkan menang lawan Eritrea dalam laga lanjutan Grup D Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Al-Salam Stadium, Kairo, Mesir, Rabu (30/9) pukul 23.00 WIB.

Afrika Selatan datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya, sedangkan Eritrea membawa modal hasil imbang yang cukup menjanjikan.

Pertandingan Eritrea vs Afrika Selatan juga menarik karena digelar di luar wilayah kedua negara.

Eritrea belum menggunakan stadion di negaranya untuk pertandingan internasional sehingga laga kandang mereka dimainkan di Mesir.

Situasi tersebut membuat Eritrea harus kembali beradaptasi dengan kondisi pertandingan di tempat netral.

Meski demikian, mereka sudah menunjukkan kemampuan untuk memberikan perlawanan ketika menghadapi Kenya pada laga sebelumnya.

Eritrea berhasil bermain imbang 1-1 melawan Kenya. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim berjuluk Red Sea Camels.

Mereka berusaha mengejar peluang lolos ke putaran final Piala Afrika untuk pertama kali.

Eritrea berusaha bermain disiplin di lini belakang yang menjadi salah satu kunci untuk meredam tekanan Bafana Bafana.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Kenya vs Eritrea di Kualifikasi Piala Afrika: Harambee Stars Libas Perlawanan Tim Tamu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Kenya vs Eritrea di Kualifikasi Piala Afrika: Harambee Stars Libas Perlawanan Tim Tamu

Sabtu, 26 September 2026 | 00.27 WIB

Prediksi Skor Mesir vs Angola di Kualifikasi Piala Afrika: The Pharaohs Borong Gol di Kairo - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Mesir vs Angola di Kualifikasi Piala Afrika: The Pharaohs Borong Gol di Kairo

Sabtu, 26 September 2026 | 00.14 WIB

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Guinea di Kualifikasi Piala Afrika: Bafana Bafana Menang Tipis - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Guinea di Kualifikasi Piala Afrika: Bafana Bafana Menang Tipis

Sabtu, 26 September 2026 | 00.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore