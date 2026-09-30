Prediksi Skor Eritrea vs Afrika Selatan Kualifikasi Piala Afrika, Bafana Bafana Diunggulkan

JawaPos.com - Afrika Selatan diunggulkan menang lawan Eritrea dalam laga lanjutan Grup D Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Al-Salam Stadium, Kairo, Mesir, Rabu (30/9) pukul 23.00 WIB.

Afrika Selatan datang dengan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya, sedangkan Eritrea membawa modal hasil imbang yang cukup menjanjikan.

Pertandingan Eritrea vs Afrika Selatan juga menarik karena digelar di luar wilayah kedua negara.

Eritrea belum menggunakan stadion di negaranya untuk pertandingan internasional sehingga laga kandang mereka dimainkan di Mesir.

Situasi tersebut membuat Eritrea harus kembali beradaptasi dengan kondisi pertandingan di tempat netral.

Meski demikian, mereka sudah menunjukkan kemampuan untuk memberikan perlawanan ketika menghadapi Kenya pada laga sebelumnya.

Eritrea berhasil bermain imbang 1-1 melawan Kenya. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tim berjuluk Red Sea Camels.

Mereka berusaha mengejar peluang lolos ke putaran final Piala Afrika untuk pertama kali.