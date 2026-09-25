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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 26 September 2026 | 00.14 WIB

Prediksi Skor Mesir vs Angola di Kualifikasi Piala Afrika: The Pharaohs Borong Gol di Kairo

Mohamed Salah menjadi salah satu pemain utama Mesir yang diprediksi menjadi ancaman bagi Angola dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Internasional Kairo. (Instagram @mosalah) - Image

Mohamed Salah menjadi salah satu pemain utama Mesir yang diprediksi menjadi ancaman bagi Angola dalam Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Internasional Kairo. (Instagram @mosalah)

JawaPos.com - Mesir diprediksi mengalahkan Angola dalam laga Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Stadion Internasional Kairo, Sabtu (26/9) pukul 02.00 WIB. Mohamed Salah dan kawan-kawan berpeluang mencetak lebih dari satu gol.

The Pharaohs memiliki catatan tak terkalahkan dalam enam pertemuan melawan Angola, sekaligus mendapat keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Mesir Punya Modal Kuat Jelang Duel Melawan Angola

Mesir memasuki laga kontra Angola dengan kepercayaan diri setelah melewati pertandingan sengit melawan Australia di babak 32 besar, meski laga tersebut berakhir imbang 1-1 dalam waktu normal.

Skuad asuhan Hossam Hassan kemudian memastikan kemenangan lewat adu penalti dengan skor 4-2 atas Socceroos.

Kini, fokus Mesir beralih ke perjuangan mengamankan tiket menuju Piala Afrika 2027 melalui rangkaian pertandingan kualifikasi.

Setelah menghadapi Angola, Mesir juga dijadwalkan bertemu Sudan Selatan pada jeda internasional kali ini.

Hossam Hassan memanggil 24 pemain untuk menghadapi agenda kualifikasi tersebut, dengan 22 nama di antaranya merupakan bagian dari skuad Piala Dunia.

Mohamed Salah, Omar Marmoush, dan Mohamed Abdelmonem menjadi beberapa nama utama yang dipersiapkan untuk memperkuat The Pharaohs.

Mesir juga memiliki catatan pertemuan yang cukup meyakinkan saat menghadapi Angola.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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