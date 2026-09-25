Prediksi Skor Afrika Selatan vs Guinea di Kualifikasi Piala Afrika: Bafana Bafana Menang Tipis

Pitso Mosimane kembali memimpin Afrika Selatan menghadapi Guinea dalam laga Kualifikasi Piala Afrika 2027 di Orlando Stadium. (FIFA)
JawaPos.com — Afrika Selatan menjamu Guinea di Orlando Stadium pada Sabtu (26/9/2026) pukul 20.00 WIB dalam laga pembuka Kualifikasi Piala Afrika 2027, dengan Pitso Mosimane kembali memimpin Bafana Bafana.
Tuan rumah mengincar tiga poin setelah Guinea datang dengan persiapan yang terganggu masalah dokumen perjalanan, absennya sejumlah pemain penting, serta catatan tanpa kemenangan dalam empat pertandingan terakhir.
Afrika Selatan memasuki pertandingan ini dengan misi mengawali Kualifikasi Piala Afrika 2027 secara positif di bawah Mosimane. Pelatih yang sebelumnya menangani Mamelodi Sundowns dan Al Ahly itu kembali ke kursi pelatih tim nasional setelah Hugo Broos pensiun.
Kembalinya Mosimane sekaligus menjadi kesempatan untuk memperbaiki catatan masa lalu bersama Bafana Bafana. Dia pernah menangani Afrika Selatan ketika gagal lolos ke putaran final Piala Afrika 2012 di Guinea Khatulistiwa dan Gabon, hanya dua tahun setelah negara tersebut menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010.
Kegagalan lolos ke Piala Afrika 2010 dan 2012 sekaligus mengakhiri rangkaian tujuh keikutsertaan beruntun Afrika Selatan di putaran final. Kini, juara Piala Afrika 1996 itu memburu tiket ke putaran final untuk ketiga kalinya secara beruntun, sesuatu yang belum mereka lakukan sejak lolos pada edisi 1996, 1998, dan 2000.
Guinea justru menghadapi pertandingan ini dengan situasi yang kurang ideal. Syli National tidak tampil di Piala Afrika 2025 dan terakhir kali gagal bermain di dua edisi beruntun terjadi pada 2000 dan 2002, dengan absennya pada edisi 2002 terjadi akibat diskualifikasi karena campur tangan politik.
Masalah Guinea menjelang pertandingan di Johannesburg tidak berhenti di catatan tersebut. Persiapan Paulo Duarte terganggu persoalan dokumen perjalanan menuju Orlando Stadium, sementara beberapa pemain penting memilih tidak memenuhi panggilan untuk periode internasional September-Oktober.
Guinea juga sedang mencari cara menghentikan tren buruk di lapangan. Mereka tanpa kemenangan dalam empat pertandingan terakhir, termasuk dua kekalahan beruntun pada laga persahabatan, sedangkan dalam Kualifikasi Piala Afrika 2025 mereka kalah pada dua pertandingan tandang melawan Republik Demokratik Kongo dan Tanzania dengan skor identik 0-1.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Guinea tetap memiliki senjata berbahaya melalui Serhou Guirassy. Penyerang berusia 30 tahun itu menjadi tumpuan lini depan Syli National untuk membuka perjalanan mereka di Kualifikasi Piala Afrika 2027 dengan hasil positif.
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Guirassy diperkirakan menjadi pemain paling diperhatikan pertahanan Afrika Selatan. Namun, absennya sejumlah nama penting membuat kekuatan Guinea tidak berada dalam kondisi terbaik, termasuk Naby Keita yang menolak bergabung dengan skuad.
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