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Antonius Oskarianto Adur
Kamis, 1 Oktober 2026 | 01.38 WIB

Sumbang Gol untuk Timnas Inggris, Anthony Gordon Bilang Itu Sundulan Terburuk

Anthony Gordon saat laga timnas Inggris kalahkan Republik Ceko. (Dok. England) - Image

Anthony Gordon saat laga timnas Inggris kalahkan Republik Ceko. (Dok. England)

JawaPos.com - Anthony Gordon sumbang satu gol  saat timnas Inggris mengalahkan timnas Republik Ceko di UEFA Nations League dengan skor 2-0 di Fortuna Arena, Rabu (30/9).

Gol itu dicetaknya dengan sundulan yang gagal ditepis kiper Republik Ceko, Matej Kovar.

Penyerang Barcelona tersebut mengaku sundulannya itu merupakan sundulan terburuknya.

Namun, Anthony Gordon tetap senang bisa mencetak gol untuk timnas Inggris.

"Saya rasa itu satu-satunya sundulan saya! Mungkin sundulan terburuk yang pernah Anda lihat," papar dia.

"Tapi saya sangat senang, sangat bangga bisa mencetak gol itu karena saya tidak bisa memberi tahu Anda berapa jam saya berlatih sundulan," kata Anthony Gordon kepada ITV Sport yang dikutip laman resmi UEFA, Rabu (30/9).

Pujian diberikan Gordon kepada pemberi assist, Trent Alexander Arnold.

Dia memuji bek Real Madrid tersebut yang telah melepaskan umpan yang sangat baik.

"Saya melakukan lari seperti itu berulang kali dan hanya sejumlah pemain tertentu yang memiliki kemampuan, teknik, dan keberanian untuk benar-benar membuat kesalahan saat mencoba umpan itu, jadi pujian besar untuk Trent. Itulah mengapa dia sangat bagus, dan saya sangat ingin bermain dengannya karena alasan itu," jelas pemain 25 tahun itu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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