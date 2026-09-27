Dani Olmo Sebut Penalti Gagal Harry Kane Jadi Awal Kebangkitan Timnas Spanyol Kalahkan Inggris

Dani Olmo saat laga timnas Spanyol mengalahkan Inggris. (Dok. Instagram/Sefutbol)
JawaPos.com - Tim nasional Spanyol berhasil mengalahkan timnas Inggris di Grup 3 UEFA Nations League. Laga yang berakhir dengan skor 3-2 tersebut dimainkan di Stadion Wembley, Minggu (27/9).
Dani Olmo mengatakan bahwa timnas Spanyol menunjukkan permainan apik dengan mengandalkan penguasaan bola. Meskipun demikian, fokus masih menjadi pekerjaan rumah para pemain karena sempat tertinggal.
"Saya pikir kami bermain lebih baik selama pertandingan. Kami memulai babak pertama dengan sangat baik, dengan penguasaan bola, aksi, dan beberapa peluang untuk mencetak gol. Tetapi kami kehilangan fokus selama beberapa menit dan Anda tidak bisa melakukan ini melawan tim nasional seperti ini. Mereka memiliki banyak kualitas dan mencetak dua gol," kata Dani Olmo yang dikutip dari laman resmi UEFA, Minggu (27/9).
Penyerang Barcelona tersebut menilai kegagalan penalti Harry Kane menjadi awal kebangkitan timnas Spanyol. Berkat hal tersebut, La Roja bisa menyamakan kedudukan lalu unggul lewat gol yang dicetak Mikel Oyarzabal.
"Itu memberi kami energi. Tidak akan mudah jika dia mencetak gol. Pada akhirnya dia gagal dan itu memberi kami energi untuk melanjutkan, untuk terus menekan dan bermain. Beginilah cara kami meraih kemenangan," jelas Olmo.
Oyarzabal dan Baena menjadi pahlawan timnas Spanyol meski tidak bermain sebagai starter. Olmo menegaskan bahwa hal tersebut menunjukkan kepercayaan diri para pemain pengganti.
"Sangat besar. Mikel [Oyazarbal] dan Álex Baena adalah pemain penting bagi kami. Keputusan siapa yang bermain sebagai starter dan siapa yang tidak, ada di tangan pelatih. Kami sudah seperti keluarga. Kami semua memiliki tujuan yang sama, yaitu menang dan membuat tim menjadi lebih baik. Ini adalah tujuan kami dan inilah mengapa kami sukses," pungkas Dani Olmo.
Secara statistik permainan, Olmo membantu penyerangan timnas Spanyol menjadi lebih berbahaya. Melansir Fotmob, gelandang 28 tahun tersebut mencatatkan satu assist dan melepas satu tendangan yang masih melenceng.
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