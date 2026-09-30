Rating Pemain Timnas Inggris Usai Kalahkan Republik Ceko di UEFA Nations League

JawaPos.com - Timnas Inggris akhirnya meraih kemenangan pertama mereka di UEFA Nations League 2026–27. Bermain di Praha pada Selasa, Three Lions mengalahkan Republik Ceko dengan skor 2-0 dalam pertandingan yang sebagian besar berlangsung dengan tuan rumah bermain menggunakan 10 pemain.

Republik Ceko sebenarnya menciptakan peluang pertama. Pavel Šulc memanfaatkan kesalahan Elliot Anderson dalam menghalau bola, tetapi upayanya berhasil digagalkan James Trafford setelah lima menit pertandingan berjalan.

Inggris kemudian mulai mengambil kendali permainan. Tuan rumah tampil lebih bertahan dibandingkan ketika menghadapi Spanyol, sementara Inggris cukup kesulitan menciptakan peluang bersih pada fase awal.

Morgan Rogers menjadi salah satu pemain yang paling aktif. Pada menit ke-15, tembakannya membentur tiang gawang dan dua bola rebound kemudian masih berhasil diblok.

Anthony Gordon juga beberapa kali mengancam. Winger Barcelona tersebut sempat memiliki peluang bagus, tetapi mantan kiper Manchester United, Matěj Kovář, berhasil menggagalkan tembakannya.

Republik Ceko kemudian kehilangan Pavel Šulc setelah kartu merah mengubah jalannya pertandingan. Tekelnya ke arah betis Elliot Anderson awalnya hanya dihukum kartu kuning, tetapi setelah intervensi VAR dan peninjauan ulang, wasit mengubah keputusan menjadi kartu merah.

Sejak saat itu, Inggris semakin dominan. Kovář masih mampu menggagalkan tembakan Harry Kane pada masa tambahan waktu babak pertama. Namun, beberapa menit setelah jeda, kiper Ceko tersebut akhirnya harus memungut bola dari gawangnya.

Anthony Gordon membuka keunggulan Inggris melalui sundulan setelah menerima umpan silang Trent Alexander-Arnold. Pemain sayap tersebut membungkuk rendah untuk menyambut bola dan mengarahkannya ke sudut gawang.

Inggris kemudian kembali membentur tiang setelah umpan silang Lewis Hall dibelokkan Ladislav Krejcí. Gol kedua akhirnya datang pada menit ke-69. Harry Kane bereaksi paling cepat terhadap bola lepas dan melepaskan tembakan kaki kiri dari jarak sekitar delapan yard yang tidak mampu dihentikan Kovář.