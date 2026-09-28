Thomas Tuchel Ungkap Kekecewaan atas Absennya Cole Palmer dalam Membela Timnas Inggris

JawaPos.com – Thomas Tuchel menilai Cole Palmer kembali menyia-nyiakan kesempatan untuk membela Timnas Inggris setelah menarik diri dari skuad Nations League.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (26/9), Palmer menjadi salah satu dari lima pemain yang mundur dari skuad, bersama Declan Rice, Marcus Rashford, Tino Livramento, dan Kobbie Mainoo, dengan alasan cedera ringan yang masih mengganggunya.

Tuchel menyebut keputusan tersebut sebagai kesempatan yang terlewat bagi Palmer untuk menunjukkan kemampuannya secara langsung di hadapan tim pelatih Inggris.

Palmer sebelumnya tidak masuk dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia setelah cedera sepanjang musim 2025/26 memengaruhi penampilannya.

Pemain Chelsea berusia 24 tahun itu kemudian mengawali musim baru dengan catatan positif, yakni mencetak dua gol dan memberikan dua assist dalam lima pertandingan Liga Premier.

Namun, Tuchel menilai Palmer terlalu sering absen dari pemusatan latihan akibat cedera sehingga kehilangan kesempatan untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan perkembangan secara langsung di dalam tim.

Tuchel menegaskan bahwa dirinya tidak menyalahkan Palmer atas kondisi tersebut, tetapi menilai kehadiran dalam pemusatan latihan penting untuk meningkatkan peluang seorang pemain memperkuat Inggris pada masa mendatang.

Tuchel beranggapan penilaian terhadap pemain tidak hanya berdasarkan penampilan di klub, tetapi juga berdasarkan apa yang dapat diamati secara langsung selama berada di tim nasional.