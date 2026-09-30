Prediksi Skor Argentina vs Bolivia: La Albiceleste Bidik Kemenangan di Cordoba Tanpa Messi

JawaPos.com - Argentina akan menghadapi Bolivia dalam pertandingan uji coba internasional di Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Kamis (1/10/2026) pukul 07.00 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi La Albiceleste untuk kembali meraih kemenangan setelah perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 berakhir dengan kekalahan dari Spanyol pada partai final.

Argentina datang ke pertandingan ini dengan membawa catatan yang cukup positif. Sebelum takluk dari Spanyol, tim asuhan Lionel Scaloni sempat mencatat 14 kemenangan secara beruntun. Rentetan tersebut terhenti setelah Ferran Torres mencetak gol pada babak tambahan waktu final Piala Dunia 2026.

Kekalahan itu tentu menjadi hasil yang mengecewakan bagi Argentina karena mereka gagal mempertahankan gelar juara dunia.

Namun, pertandingan melawan Bolivia memberikan kesempatan bagi Scaloni untuk memulai kembali proses pembentukan tim sekaligus memberikan kesempatan bermain kepada sejumlah pemain yang belum banyak tampil.

Argentina juga memiliki catatan pertemuan yang sangat baik ketika menghadapi Bolivia. Dari lima pertemuan terakhir, Argentina selalu berhasil meraih kemenangan.

Mereka mencetak total 18 gol dan hanya kebobolan satu kali dalam rangkaian pertandingan tersebut.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada Oktober 2024 dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat itu, Argentina tampil dominan dan menang telak 6-0. Lionel Messi mencetak hat-trick, sementara Lautaro Martinez, Julian Alvarez, dan Thiago Almada masing-masing menyumbangkan satu gol.