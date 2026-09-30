Prediksi Skor Jerman vs Serbia: Jurgen Klopp Mengincar Kemenangan Pertama di Nations League / ig @dfb_team
JawaPos.com - Jerman akan berusaha mengawali bulan Oktober dengan hasil positif ketika menjamu Serbia di Allianz Arena pada Kamis dalam lanjutan UEFA Nations League.
Kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan dari dua pertandingan pembuka. Bedanya, tekanan kini terasa lebih besar di kubu Jerman karena mereka membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos dari persaingan Grup 2 Liga A.
Jerman Mencari Momentum
Melansir Sportsmole, awal perjalanan Jürgen Klopp bersama Jerman sebenarnya tidak terlalu buruk. Die Mannschaft bermain imbang 1-1 ketika bertandang ke markas Belanda pada laga pertamanya.
Namun, hasil tersebut kemudian diikuti kekalahan 1-0 dari Yunani pada Minggu. Gol Dimitris Kourbelis pada menit ke-74 memastikan Jerman kembali gagal meraih kemenangan.
Hasil tersebut membuat Jerman belum menang dalam empat pertandingan terakhir. Mereka juga masih kesulitan menjaga gawang tetap bersih, dengan catatan tujuh laga beruntun tanpa clean sheet.
Situasi di Grup 2 pun mulai membuat posisi mereka tidak nyaman.
Jerman berada di peringkat ketiga, tertinggal tiga poin dari Belanda dan dua poin dari Yunani. Dengan dua tim teratas akan saling berhadapan, pertandingan melawan Serbia menjadi kesempatan penting bagi pasukan Klopp untuk memangkas jarak.
Rekor pertemuan kedua tim juga cukup berimbang. Dari tiga pertemuan sebelumnya, Jerman dan Serbia masing-masing meraih satu kemenangan, sementara satu pertandingan lainnya berakhir imbang.
Klopp sebelumnya membuat keputusan tidak biasa dengan membagi pemain ke dalam dua skuad berbeda yang berisi total 44 pemain selama jeda internasional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022