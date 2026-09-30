Prediksi Skor Jerman vs Serbia: Jurgen Klopp Mengincar Kemenangan Pertama di Nations League

JawaPos.com - Jerman akan berusaha mengawali bulan Oktober dengan hasil positif ketika menjamu Serbia di Allianz Arena pada Kamis dalam lanjutan UEFA Nations League.

Kedua tim sama-sama belum meraih kemenangan dari dua pertandingan pembuka. Bedanya, tekanan kini terasa lebih besar di kubu Jerman karena mereka membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos dari persaingan Grup 2 Liga A.

Jerman Mencari Momentum

Melansir Sportsmole, awal perjalanan Jürgen Klopp bersama Jerman sebenarnya tidak terlalu buruk. Die Mannschaft bermain imbang 1-1 ketika bertandang ke markas Belanda pada laga pertamanya.

Namun, hasil tersebut kemudian diikuti kekalahan 1-0 dari Yunani pada Minggu. Gol Dimitris Kourbelis pada menit ke-74 memastikan Jerman kembali gagal meraih kemenangan.

Hasil tersebut membuat Jerman belum menang dalam empat pertandingan terakhir. Mereka juga masih kesulitan menjaga gawang tetap bersih, dengan catatan tujuh laga beruntun tanpa clean sheet.

Situasi di Grup 2 pun mulai membuat posisi mereka tidak nyaman.

Jerman berada di peringkat ketiga, tertinggal tiga poin dari Belanda dan dua poin dari Yunani. Dengan dua tim teratas akan saling berhadapan, pertandingan melawan Serbia menjadi kesempatan penting bagi pasukan Klopp untuk memangkas jarak.

Rekor pertemuan kedua tim juga cukup berimbang. Dari tiga pertemuan sebelumnya, Jerman dan Serbia masing-masing meraih satu kemenangan, sementara satu pertandingan lainnya berakhir imbang.