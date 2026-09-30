Belajar dari Laga Sebelumnya, Thomas Tuchel Lakukan Perubahan dalam Kemenangan Inggris

JawaPos.com - Timnas Inggris merespons kekalahan dari Spanyol dengan cara yang tepat. Thomas Tuchel melakukan sejumlah perubahan dalam susunan pemain dan strategi, lalu membawa The Three Lions meraih kemenangan pertama mereka di Nations League.

Bertanding di Praha, Inggris mengalahkan Republik Ceko 2-0. Anthony Gordon dan Harry Kane mencetak gol pada babak kedua untuk memastikan tiga poin bagi tim tamu.

Kemenangan ini menjadi respons positif setelah Inggris sebelumnya kalah dari Spanyol dalam pertandingan pembuka Nations League.

Melansir Daily Star, pada laga tersebut, tiga kesalahan individu membuat Inggris harus menerima kekalahan dari juara dunia dan Eropa tersebut. Tuchel kemudian melakukan empat perubahan ketika menghadapi Republik Ceko.

Trent Alexander-Arnold, Trevoh Chalobah, Lewis Hall, dan Morgan Rogers masuk ke starting XI. Mereka menggantikan Jarell Quansah, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, dan Jude Bellingham. Perubahan tersebut memberikan dampak cukup besar terhadap permainan Inggris.

Kartu Merah Ubah Jalannya Pertandingan

Inggris sebenarnya sudah menciptakan sejumlah peluang sebelum Republik Ceko kehilangan salah satu pemainnya.

Morgan Rogers sempat membentur tiang gawang. Harry Kane kemudian gagal mengontrol bola dengan baik, sementara tembakan Elliot Anderson masih mampu diblok.

Bukayo Saka juga mendapatkan peluang, tetapi upayanya digagalkan Jiri Slama. Republik Ceko kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Pavel Sulc menerima kartu merah pada menit ke-25.