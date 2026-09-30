Inggris Bebaskan Tersangka Dugaan Terorisme Saat Iran Mengecam Spekulasi Tentang Keterlibatannya

Kendaraan lapis baja berpatroli di bagian dalam Pangkalan Udara RAF Fairford saat Inggris bebaskan tersangka dugaan terorisme (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Terdapat lima pria warga negara Inggris yang ditangkap di dekat RAF Fairford dibebaskan dengan jaminan oleh kepolisian Inggris, sementara penyelidikan terkait dugaan rencana serangan masih berlanjut.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (30/9), Kelima pria tersebut, yang berusia awal 20-an dan berasal dari London, ditangkap setelah tiga mobil van terlihat di kawasan pedesaan dekat pangkalan udara yang digunakan Amerika Serikat dalam operasi militernya.
Polisi menyelidiki mereka berdasarkan Undang-Undang Bahan Peledak dan dugaan persiapan tindakan terorisme, tetapi belum mengungkap adanya bukti yang secara terbuka mengaitkan Iran dengan kasus tersebut.
Kepala Kepolisian Kontra-Terorisme Inggris, Laurence Taylor, mengatakan kelima tersangka tetap berada dalam penyelidikan dan akan menjalani persyaratan jaminan yang ketat.
Penyidik masih memeriksa berbagai kemungkinan keterlibatan pihak asing, termasuk Iran, Rusia, atau kelompok bersenjata nonnegara, tanpa menetapkan pihak tertentu sebagai dalang dugaan rencana tersebut.
Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di London secara tegas membantah keterlibatan negaranya dan mengecam spekulasi yang dinilai tidak berdasar serta dapat memicu sentimen negatif terhadap Iran.
RAF Fairford menjadi perhatian karena pangkalan tersebut digunakan Amerika Serikat dalam operasi militernya terhadap Iran, sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran sebelumnya menyatakan pangkalan itu sebagai salah satu sasaran yang sah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan insiden tersebut mungkin berkaitan dengan Iran, sedangkan Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting menyatakan pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai kemungkinan ancaman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang
Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana
Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens
Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan
Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022