Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Kamis, 1 Oktober 2026 | 04.25 WIB

Inggris Bebaskan Tersangka Dugaan Terorisme Saat Iran Mengecam Spekulasi Tentang Keterlibatannya

Kendaraan lapis baja berpatroli di bagian dalam Pangkalan Udara RAF Fairford saat Inggris bebaskan tersangka dugaan terorisme (Al-Jazeera) - Image

Kendaraan lapis baja berpatroli di bagian dalam Pangkalan Udara RAF Fairford saat Inggris bebaskan tersangka dugaan terorisme (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Terdapat lima pria warga negara Inggris yang ditangkap di dekat RAF Fairford dibebaskan dengan jaminan oleh kepolisian Inggris, sementara penyelidikan terkait dugaan rencana serangan masih berlanjut.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (30/9), Kelima pria tersebut, yang berusia awal 20-an dan berasal dari London, ditangkap setelah tiga mobil van terlihat di kawasan pedesaan dekat pangkalan udara yang digunakan Amerika Serikat dalam operasi militernya.

Polisi menyelidiki mereka berdasarkan Undang-Undang Bahan Peledak dan dugaan persiapan tindakan terorisme, tetapi belum mengungkap adanya bukti yang secara terbuka mengaitkan Iran dengan kasus tersebut.

Kepala Kepolisian Kontra-Terorisme Inggris, Laurence Taylor, mengatakan kelima tersangka tetap berada dalam penyelidikan dan akan menjalani persyaratan jaminan yang ketat.

Penyidik masih memeriksa berbagai kemungkinan keterlibatan pihak asing, termasuk Iran, Rusia, atau kelompok bersenjata nonnegara, tanpa menetapkan pihak tertentu sebagai dalang dugaan rencana tersebut.

Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di London secara tegas membantah keterlibatan negaranya dan mengecam spekulasi yang dinilai tidak berdasar serta dapat memicu sentimen negatif terhadap Iran.

RAF Fairford menjadi perhatian karena pangkalan tersebut digunakan Amerika Serikat dalam operasi militernya terhadap Iran, sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran sebelumnya menyatakan pangkalan itu sebagai salah satu sasaran yang sah.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan insiden tersebut mungkin berkaitan dengan Iran, sedangkan Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting menyatakan pemerintah tetap mempertimbangkan berbagai kemungkinan ancaman.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Arab Saudi Hadapi Serangan Houthi, Sekutu Berikan Dukungan Melalui Pertahanan dan Kerja Sama Militer - Image
Internasional

Arab Saudi Hadapi Serangan Houthi, Sekutu Berikan Dukungan Melalui Pertahanan dan Kerja Sama Militer

Minggu, 27 September 2026 | 03.47 WIB

Amerika Serikat Pilih Jalur Diplomasi dan Tidak Membantu Arab Saudi Hadapi Serangan Yaman - Image
Internasional

Amerika Serikat Pilih Jalur Diplomasi dan Tidak Membantu Arab Saudi Hadapi Serangan Yaman

Jumat, 18 September 2026 | 03.48 WIB

Iran Balas Serangan Amerika Serikat dengan Rudal dan Drone ke Sejumlah Negara Timur Tengah - Image
Internasional

Iran Balas Serangan Amerika Serikat dengan Rudal dan Drone ke Sejumlah Negara Timur Tengah

Rabu, 2 September 2026 | 20.05 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore