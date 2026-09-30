Inggris Bebaskan Tersangka Dugaan Terorisme Saat Iran Mengecam Spekulasi Tentang Keterlibatannya

JawaPos.com – Terdapat lima pria warga negara Inggris yang ditangkap di dekat RAF Fairford dibebaskan dengan jaminan oleh kepolisian Inggris, sementara penyelidikan terkait dugaan rencana serangan masih berlanjut.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (30/9), Kelima pria tersebut, yang berusia awal 20-an dan berasal dari London, ditangkap setelah tiga mobil van terlihat di kawasan pedesaan dekat pangkalan udara yang digunakan Amerika Serikat dalam operasi militernya.

Polisi menyelidiki mereka berdasarkan Undang-Undang Bahan Peledak dan dugaan persiapan tindakan terorisme, tetapi belum mengungkap adanya bukti yang secara terbuka mengaitkan Iran dengan kasus tersebut.

Kepala Kepolisian Kontra-Terorisme Inggris, Laurence Taylor, mengatakan kelima tersangka tetap berada dalam penyelidikan dan akan menjalani persyaratan jaminan yang ketat.

Penyidik masih memeriksa berbagai kemungkinan keterlibatan pihak asing, termasuk Iran, Rusia, atau kelompok bersenjata nonnegara, tanpa menetapkan pihak tertentu sebagai dalang dugaan rencana tersebut.

Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di London secara tegas membantah keterlibatan negaranya dan mengecam spekulasi yang dinilai tidak berdasar serta dapat memicu sentimen negatif terhadap Iran.

RAF Fairford menjadi perhatian karena pangkalan tersebut digunakan Amerika Serikat dalam operasi militernya terhadap Iran, sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran sebelumnya menyatakan pangkalan itu sebagai salah satu sasaran yang sah.