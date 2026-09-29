Prediksi Skor Ceko vs Inggris: Misi The Three Lions Bangkit di UEFA Nations League

JawaPos.com - Timnas Inggris akan berusaha bangkit saat menghadapi Republik Ceko pada matchday kedua UEFA Nations League 2026/2027. Pertandingan Grup 3 Liga A tersebut akan berlangsung di Fortuna Arena, Praha, Rabu (30/9/2026) dini hari WIB.

Pertandingan Ceko vs Inggris dijadwalkan dimulai pukul 01.45 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih kemenangan perdana setelah sama-sama mengawali persaingan dengan hasil negatif.

Ceko sebelumnya kalah 1-2 ketika menjamu Kroasia. Sementara itu, Inggris harus menerima kekalahan 2-3 dari Spanyol dalam pertandingan yang berlangsung sengit.

Hasil tersebut membuat Inggris belum mendapatkan poin di Grup 3. Situasi serupa juga dialami Ceko. Karena itu, pertemuan kedua tim menjadi penting untuk menjaga peluang mereka bersaing di grup.

Inggris datang ke Praha dengan membawa pekerjaan rumah di lini belakang. Kekalahan dari Spanyol kembali menunjukkan bahwa pertahanan The Three Lions belum sepenuhnya solid.

Dalam pertandingan tersebut, Inggris sebenarnya mampu memulai laga dengan baik. Anthony Gordon dan Harry Kane membawa tim asuhan Thomas Tuchel unggul lebih dahulu.

Baca Juga:Thomas Tuchel Ungkap Kekecewaan atas Absennya Cole Palmer dalam Membela Timnas Inggris

Namun, keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga akhir pertandingan.

Spanyol kemudian membalikkan keadaan melalui Lamine Yamal, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal. Inggris akhirnya harus meninggalkan pertandingan tanpa membawa poin.