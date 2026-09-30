Nasser Al-Khelaifi Tegaskan Tak Tertarik Gantikan Gianni Infantino di FIFA / ig @psg
JawaPos.com - Nasser Al-Khelaifi memastikan dirinya tidak tertarik menjadi penantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA.
Presiden Paris Saint-Germain itu menepis spekulasi mengenai kemungkinan dirinya mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di badan sepak bola dunia tersebut.
Melansir ESPN, menurut Al-Khelaifi, ia tidak memiliki ambisi untuk mengambil posisi tersebut dan masih menikmati pekerjaannya saat ini.
"Saya sama sekali tidak tertarik pada FIFA, tidak memiliki agenda [atau] ambisi untuk berada di sana," kata Al-Khelaifi dalam konferensi pers setelah pertemuan tahunan European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen, Denmark.
"Saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk posisi ini dan sebenarnya saya tidak ingin pergi, saya menikmati apa yang saya lakukan," kata presiden juara Liga Champions PSG. "Saya rasa FIFA bukan untuk saya. Terima kasih."
Nama Al-Khelaifi sebelumnya muncul di tengah meningkatnya dinamika politik sepak bola Eropa menjelang pemilihan presiden FIFA.
Selain memimpin PSG, pria asal Qatar tersebut juga menjabat sebagai ketua EFC, organisasi yang mewakili sekitar 900 klub. Posisi itu membuatnya menjadi bagian dari komite eksekutif UEFA dan memiliki peran dalam pembahasan mengenai masa depan tata kelola sepak bola Eropa.
Spekulasi semakin berkembang setelah muncul penolakan terhadap sejumlah rencana Infantino, termasuk proposal terkait pembentukan perusahaan FIFA bernilai miliaran dolar dan rencana menjual sebagian keuntungan dari Piala Dunia mendatang kepada investor swasta.
Namun, Al-Khelaifi kini secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk mengambil alih kepemimpinan FIFA.
Ceferin Kritik Kepemimpinan FIFA
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022