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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 30 September 2026 | 22.04 WIB

Nasser Al-Khelaifi Tegaskan Tak Tertarik Gantikan Gianni Infantino di FIFA

Nasser Al-Khelaifi Tegaskan Tak Tertarik Gantikan Gianni Infantino di FIFA / ig @psg - Image

Nasser Al-Khelaifi Tegaskan Tak Tertarik Gantikan Gianni Infantino di FIFA / ig @psg

JawaPos.com - Nasser Al-Khelaifi memastikan dirinya tidak tertarik menjadi penantang Gianni Infantino dalam pemilihan presiden FIFA.

Presiden Paris Saint-Germain itu menepis spekulasi mengenai kemungkinan dirinya mencalonkan diri sebagai orang nomor satu di badan sepak bola dunia tersebut. 

Melansir ESPN, menurut Al-Khelaifi, ia tidak memiliki ambisi untuk mengambil posisi tersebut dan masih menikmati pekerjaannya saat ini.

"Saya sama sekali tidak tertarik pada FIFA, tidak memiliki agenda [atau] ambisi untuk berada di sana," kata Al-Khelaifi dalam konferensi pers setelah pertemuan tahunan European Football Clubs (EFC) di Kopenhagen, Denmark.

"Saya rasa saya bukan orang yang tepat untuk posisi ini dan sebenarnya saya tidak ingin pergi, saya menikmati apa yang saya lakukan," kata presiden juara Liga Champions PSG. "Saya rasa FIFA bukan untuk saya. Terima kasih."

Nama Al-Khelaifi sebelumnya muncul di tengah meningkatnya dinamika politik sepak bola Eropa menjelang pemilihan presiden FIFA.

Selain memimpin PSG, pria asal Qatar tersebut juga menjabat sebagai ketua EFC, organisasi yang mewakili sekitar 900 klub. Posisi itu membuatnya menjadi bagian dari komite eksekutif UEFA dan memiliki peran dalam pembahasan mengenai masa depan tata kelola sepak bola Eropa.

Spekulasi semakin berkembang setelah muncul penolakan terhadap sejumlah rencana Infantino, termasuk proposal terkait pembentukan perusahaan FIFA bernilai miliaran dolar dan rencana menjual sebagian keuntungan dari Piala Dunia mendatang kepada investor swasta.

Namun, Al-Khelaifi kini secara terbuka menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki keinginan untuk mengambil alih kepemimpinan FIFA.

Ceferin Kritik Kepemimpinan FIFA

Editor: Setyo Adi Nugroho
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