Lionel Scaloni Belum Tentukan Pemilik Nomor 10 Pengganti Lionel Messi 

Lionel Messi (Bein Sports)
JawaPos.com - Timnas Argentina mulai menyiapkan era baru setelah Lionel Messi memutuskan pensiun dari karier internasionalnya. Namun, pelatih Lionel Scaloni belum terburu-buru menentukan siapa pemain yang akan mengenakan nomor punggung 10 peninggalan sang kapten.
Argentina akan menjalani era awal pasca-Messi dengan menghadapi Bolivia dalam laga persahabatan di Stadion Kempes, Cordoba, Kamis (1/10). Scaloni menegaskan nomor 10 untuk sementara tidak akan diberikan kepada pemain lain. Nomor tersebut tetap dikosongkan hingga Messi menjalani pertandingan perpisahannya.
“Kami tidak berkewajiban memberikannya untuk pertandingan-pertandingan ini, jadi kami tidak akan memberikannya kepada siapa pun sampai pertandingan perpisahan Leo,” ujar Scaloni dikutip dari ESPN.
Menurut Scaloni, nomor 10 pada akhirnya akan kembali dikenakan oleh pemain lain. Namun, sang pelatih belum menentukan siapa yang akan menjadi penerus Messi. “Gagasannya adalah seseorang pada akhirnya akan mengenakannya, mengingat betapa istimewanya menggunakan nomor tersebut. Kami hanya belum memutuskan siapa,” katanya.
Messi mengenakan nomor 10 dalam sebagian besar dari 207 penampilannya bersama Argentina, termasuk saat mengantarkan La Albiceleste menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Setelah Messi tidak tersedia, Scaloni pun mengaku mulai menyiapkan pendekatan berbeda untuk timnya.
“Kami akan menemukan cara bermain yang berbeda. Pertandingan seperti inilah yang kami gunakan untuk bereksperimen. Meski begitu, gaya utama kami tetap berkisar pada penguasaan bola. Dari sana, kami akan melihat bagaimana kami beradaptasi,” ujar Scaloni.
Salah satu eksperimen Scaloni ialah memasangkan Julian Alvarez dan Lautaro Martinez di lini depan. Kombinasi dua penyerang itu sebelumnya jarang digunakan secara bersamaan oleh sang pelatih. Namun, Scaloni belum mengonfirmasi susunan pemain Argentina untuk menghadapi Bolivia.
Scaloni juga menilai Argentina masih memiliki fondasi kuat untuk menghadapi era baru. Menurutnya, banyak pemain muda mulai menunjukkan kualitas. Sementara itu, tidak ada satu pun pemain yang menolak panggilan untuk jeda internasional kali ini.
“Kami akan selalu bersaing, saya yakin akan hal itu. Itulah mengapa saya memutuskan untuk bertahan. Kami melihat talenta yang terus bermunculan dan keinginan untuk berada di sini. Kami dijamin akan bersaing melawan siapa pun, dan saya tidak ragu kami akan tampil di level tinggi,” ujar Scaloni.
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