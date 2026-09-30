Masa Depan Lionel Scaloni di Argentina Mulai Terjawab, Ada Pembicaraan dengan AFA

JawaPos.com - Timnas Argentina mulai bersiap memasuki era baru setelah Lionel Messi memutuskan mengakhiri kiprahnya di level internasional. Di tengah perubahan besar yang akan terjadi, masa depan pelatih Lionel Scaloni juga sempat menjadi perhatian.

Scaloni diketahui masih memiliki kontrak bersama Argentina hingga akhir 2026. Namun, belum ada kepastian apakah pelatih berusia 48 tahun tersebut akan melanjutkan pekerjaannya setelah sejumlah pemain senior meninggalkan tim nasional.

Messi dijadwalkan menjalani pertandingan internasional terakhirnya bersama Argentina pada 6 Oktober mendatang. Sementara itu, Nicolas Otamendi juga telah mengakhiri perjalanan bersama La Albiceleste.

Perubahan tidak hanya terjadi pada dua pemain tersebut. Masa depan Leandro Paredes dan Rodrigo De Paul juga masih menjadi tanda tanya. Kondisi ini membuat Argentina diperkirakan akan mengalami perubahan besar dalam komposisi skuad.

Scaloni sebelumnya telah menyampaikan bahwa Argentina akan memasuki periode dengan banyak perubahan. Karena itu, masa depannya sebagai pelatih juga sempat dipertanyakan, terlebih dirinya telah menjadi bagian penting dari perjalanan Argentina bersama Messi sejak 2021.

Namun, Scaloni kini memberikan kabar yang cukup jelas mengenai rencananya. Ia mengaku masih memiliki keinginan untuk melanjutkan tugas sebagai pelatih Argentina. Scaloni bahkan mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan dengan Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak.

"Setiap kali saya datang ke sini, saya selalu melakukan pertemuan. Kami sudah bertemu untuk membahas kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak. Kedua pihak terbuka untuk itu, jadi tinggal mencapai kesepakatan," kata Scaloni dikutip dari Marca.

Menurut Scaloni, pembicaraan tersebut menunjukkan bahwa kedua pihak masih memiliki keinginan untuk bekerja sama. Ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai kontrak baru akan diumumkan setelah kesepakatan tercapai.

"Kami perlu menilai apa yang ada di depan kami. Jika tidak ada motivasi, atau jika kami tidak membangun kelompok yang hebat, saya tidak akan duduk untuk membicarakannya. Keinginan untuk melanjutkan itu ada," lanjutnya.