Bukan Mbappe atau Yamal! Felipe Melo Sebut Messi Layak Menang Ballon d’Or

Kapten timnas Argentina Lionel Messi. (Dok. IG/@afaseleccionen)
JawaPos.com - Mantan pemain Timnas Brasil, Felipe Melo, ikut memberikan pandangannya mengenai persaingan Ballon d’Or. Ia punya satu nama yang menurutnya paling pantas membawa pulang penghargaan individu bergengsi tersebut, yakni Lionel Messi.
Pilihan Melo cukup menarik karena persaingan Ballon d’Or juga melibatkan sejumlah pemain top seperti Kylian Mbappe, Lamine Yamal, dan Raphinha. Namun, bagi mantan gelandang tersebut, Messi masih memiliki alasan kuat untuk berada di posisi teratas.
Melo menilai performa Messi bersama Timnas Argentina menjadi salah satu faktor penting. Menurutnya, kontribusi sang megabintang tidak hanya terlihat dari penampilan di level klub, tetapi juga ketika membela negaranya.
“Bagi saya, Ballon d’Or adalah milik Messi,” kata Melo dikutip dari Marca.
Ia kemudian membandingkan Messi dengan beberapa pemain lain yang juga masuk dalam pembicaraan. Raphinha disebut menjalani musim yang bagus bersama Barcelona, tetapi Melo menilai kontribusinya bersama Brasil di Piala Dunia tidak sebesar yang diharapkan.
Sementara itu, Mbappe memang dikenal sebagai salah satu penyerang paling produktif. Namun, Melo menilai raihan gelar juga menjadi pertimbangan. Lamine Yamal pun mendapat apresiasi karena tampil impresif di usia muda, tetapi Melo melihat pengalaman Messi di Piala Dunia menjadi pembeda.
“Raphinha menjalani musim yang bagus bersama Barcelona, tetapi tidak memberikan dampak yang sama bersama Brasil di Piala Dunia. Mbappe mencetak banyak gol, tetapi tidak memenangkan apa pun bersama Real Madrid. Lamine Yamal juga hebat, tetapi dia tidak menjalani Piala Dunia seperti Messi,” ujarnya.
Melo menilai Messi memiliki kombinasi pencapaian yang membuatnya layak menjadi kandidat utama. Selain kiprahnya bersama Argentina, pemain yang kini memperkuat Inter Miami tersebut juga dinilai masih mampu menunjukkan performa bagus di Major League Soccer (MLS).
“Bagi saya, dia adalah pemain terbaik di Piala Dunia dan menjalani musim yang bagus di MLS. Menurut saya, Messi harus memenangkan Ballon d’Or,” lanjutnya.
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Tidak hanya soal Ballon d’Or, Melo juga menyampaikan pandangannya mengenai perdebatan pemain terbaik sepanjang masa. Ia kembali menempatkan Messi di posisi teratas.
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