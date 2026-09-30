Lionel Messi Sebut Pemain yang Pernah Membuat Dirinya Sangat Marah

JawaPos.com - Lionel Messi dikenal sebagai sosok yang relatif jarang terlibat perselisihan dengan lawan sepanjang kariernya. Namun, ada satu pemain yang pernah membuat emosinya benar-benar terpancing.

Pemain tersebut adalah Robert Lewandowski. Keduanya pernah terlibat ketegangan sebelum akhirnya bertemu di Piala Dunia 2022. Messi bahkan mengakui bahwa dirinya sengaja menggiring bola untuk melewati Lewandowski karena masih merasa kesal dengan komentar sang striker Polandia terkait Ballon d'Or.

Momen tersebut terjadi ketika Argentina menghadapi Polandia di fase grup Piala Dunia 2022. Saat itu, Messi masih menyimpan rasa kesal terhadap komentar Lewandowski yang muncul setelah penghargaan Ballon d'Or 2021.

Komentar Lewandowski yang membuat Messi kesal

Pada Ballon d'Or 2021, Messi memenangkan penghargaan tersebut untuk ketujuh kalinya. Namun, kemenangan itu tetap menjadi perdebatan karena banyak pihak menilai Lewandowski lebih layak mendapatkannya setelah tampil luar biasa bersama Bayern Munich.

Lewandowski mencetak 41 gol dalam 29 pertandingan Bundesliga pada musim tersebut.

Melansir Give Me Sport, dalam pidato kemenangannya, Messi justru memberikan penghormatan kepada Lewandowski. Ia bahkan mengatakan bahwa pemain Polandia tersebut pantas mendapatkan Ballon d'Or 2020, penghargaan yang dibatalkan akibat pandemi COVID-19.