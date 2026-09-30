Sikap Cristiano Ronaldo Jadi Sorotan Usai Portugal Menang dan Picu Perbincangan Kontroversial

Cristiano Ronaldo (Bein Sports)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo menjadi sorotan setelah Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dalam UEFA Nations League di Stadion Ullevaal, Oslo.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Kapten Portugal tersebut tidak dimainkan selama 90 menit dan hanya menyaksikan pertandingan dari bangku cadangan ketika Gonçalo Ramos menjadi pilihan utama di lini serang.
Namun, perhatian kemudian tertuju pada sikap Ronaldo setelah pertandingan ketika ia tidak bergabung dengan rekan-rekannya untuk menyapa pendukung Portugal.
Diketahui bahwa Ronaldo langsung menuju terowongan stadion setelah peluit akhir berbunyi, sementara para pemain Portugal lainnya menghampiri tribun yang ditempati pendukung mereka.
Gestur tersebut menjadi perbincangan karena Ronaldo selama ini merupakan salah satu figur utama tim nasional Portugal dan jarang terlihat tidak dimainkan dalam pertandingan kompetitif.
Terakhir kali Ronaldo berada dalam skuad Portugal tetapi tidak bermain terjadi pada Juni 2024 dalam pertandingan persahabatan melawan Kroasia, sedangkan dalam laga kompetitif terakhir kali terjadi saat menghadapi Swiss di Euro 2008.
Pelatih Portugal, Jorge Jesus, sebelumnya menjelaskan bahwa keputusan tidak menurunkan Ronaldo berkaitan dengan pertimbangan kondisi dan kebutuhan pertandingan, meskipun ia sempat mempertimbangkan memasukkannya pada 30 menit terakhir.
Jesus tidak memberikan komentar mengenai gestur Ronaldo setelah pertandingan dan hanya menegaskan bahwa perubahan di lini serang tidak diperlukan karena Gonçalo Ramos tampil menentukan.
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