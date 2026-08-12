Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodríguez Resmi Menikah Usai Jalani Hubungan hampir Satu Dekade

Georgina Rodriguez dan Cristiano Ronaldo Instagram @liveherewego)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo resmi menikahi kekasihnya, Georgina Rodríguez, dalam upacara sipil yang berlangsung secara intim di Cascais, Portugal, pada (11/8/2026).
Dilansir dari laman People pada Rabu (12/8), Pernikahan tersebut dihadiri oleh kelima anak mereka dan menjadi puncak hubungan pasangan yang telah bersama sejak 2017.
Ronaldo dan Rodríguez sebelumnya mengumumkan pertunangan mereka pada Agustus 2025 setelah menjalani hubungan selama hampir satu dekade.
Kabar pernikahan tersebut diumumkan melalui unggahan Ronaldo yang memperlihatkan tangan mereka dengan cincin pernikahan serta keterangan “C&G”.
Rodríguez juga membagikan kabar pertunangan mereka pada 2025 dengan mengungkapkan kebahagiaannya menerima lamaran Ronaldo.
Diketahui bahwa keduanya pertama kali bertemu pada 2017 ketika Rodríguez bekerja sebagai asisten penjualan di sebuah toko Gucci sebelum hubungan mereka berkembang menjadi pasangan.
Ronaldo dan Rodríguez kini membangun keluarga bersama lima anak, yakni Cristiano Jr., si kembar Eva Maria dan Mateo, Alana, serta Bella.
Pasangan tersebut sebelumnya juga mengalami kehilangan putra kembar mereka, Ángel, yang meninggal dunia tidak lama setelah dilahirkan pada 2022.
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