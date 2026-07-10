Cristiano Ronaldo Kirim Pesan Usai Portugal Gagal di Piala Dunia FIFA 2026

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo akhirnya angkat bicara setelah Portugal tersingkir dari Piala Dunia usai menelan kekalahan dari Spanyol.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (9/7), Beberapa hari setelah hasil tersebut, kapten Portugal itu menyampaikan pesan singkat melalui akun media sosial X sebagai bentuk dukungan dan kecintaannya kepada tim nasional.

Dalam unggahannya, Ronaldo hanya menuliskan kalimat “Portugal Selamanya” disertai sejumlah foto bersama rekan-rekan setimnya selama turnamen.

Pesan tersebut menjadi pernyataan pertama Ronaldo sejak Portugal mengakhiri langkahnya di Piala Dunia. Unggahan itu juga bertepatan dengan pengumuman berakhirnya masa jabatan Roberto Martínez sebagai pelatih kepala tim nasional Portugal.

Melalui pesannya, pemain Cristiano Ronaldo menegaskan komitmennya untuk terus mendukung Portugal meski perjalanan tim telah berakhir.

Sebelumnya, Ronaldo telah mengonfirmasi bahwa Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen internasional terakhir dalam kariernya. Seusai pertandingan, ia mengaku meninggalkan sepak bola internasional dengan hati nurani yang bersih atas seluruh pencapaiannya bersama Portugal.

Ronaldo juga menilai keberhasilan meraih gelar UEFA Euro 2016 memiliki makna yang setara dengan memenangkan Piala Dunia.