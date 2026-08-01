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Risma Azzah Fatin
Minggu, 2 Agustus 2026 | 02.41 WIB

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodríguez Dikabarkan Akan Menikah Usai Laporan Terbaru Picu Spekulasi

Georgina Rodríguez dan Cristiano Ronaldo (Bein Sports) - Image

Georgina Rodríguez dan Cristiano Ronaldo (Bein Sports)

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodríguez kembali menjadi perhatian publik setelah muncul laporan yang menyebutkan bahwa keduanya kemungkinan akan menikah dalam waktu dekat.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Sabtu (1/8), Spekulasi tersebut mencuat ketika penyerang tim nasional Portugal itu tengah menikmati liburan bersama keluarganya. Perbincangan semakin ramai setelah salah satu unggahan Ronaldo di media sosial memicu berbagai dugaan dari para penggemar.

Program televisi Portugal, melaporkan bahwa undangan pernikahan pasangan tersebut dikabarkan telah beredar. Laporan itu juga menyebutkan adanya informasi mengenai kode berpakaian yang harus dikenakan para tamu. Meski demikian, hingga kini belum ada bukti resmi yang mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut.

Di sisi lain, majalah Spanyol juga melaporkan bahwa Quinta da Regaleira di Sintra, Portugal, tetap menjalankan agenda wisata dan pertunjukan yang telah dijadwalkan. Kondisi tersebut memunculkan keraguan terhadap isu bahwa lokasi itu akan digunakan sebagai tempat pernikahan Ronaldo dan Georgina.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak mengenai rencana pernikahan tersebut.

Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodríguez diketahui menjalin hubungan sejak 2016 setelah pertama kali bertemu di sebuah toko tempat Georgina bekerja sebagai asisten penjualan. Keduanya beberapa kali mengungkapkan bahwa pertemuan pertama mereka menjadi momen yang mengubah kehidupan masing-masing.

Popularitas pasangan ini membuat setiap perkembangan dalam kehidupan pribadi mereka selalu menjadi perhatian publik di berbagai belahan dunia.

Editor: Novia Tri Astuti
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