Hamza Abdelkarim Resmi Dipertahankan Barcelona hingga Tahun 2030

Hamza Abdelkarim (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona memperpanjang kontrak striker muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, hingga Juni 2030 sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Selasa (29/9), Pemain berusia 18 tahun tersebut dinilai sebagai salah satu talenta muda menjanjikan setelah menunjukkan perkembangan positif sejak bergabung dengan Barcelona.
Beberapa laporan menyebut kontrak barunya memiliki klausul pelepasan sebesar EUR 150 juta atau sekitar Rp2,85 triliun, meningkat tajam dari klausul sebelumnya yang berada di angka EUR 15 juta atau sekitar Rp285 miliar.
Perkembangan Hamza mendapat perhatian setelah ia menjadi pencetak gol terbanyak Barcelona pada pramusim dengan torehan empat gol dan kemudian menjalani debut resmi bersama tim utama.
Meski demikian, kesempatan bermainnya di kompetisi resmi masih terbatas karena harus bersaing dengan sejumlah penyerang lain dalam skuad Hansi Flick.
Barcelona memilih pendekatan bertahap dengan memberikan kesempatan kepada Hamza untuk terus beradaptasi dan mengumpulkan menit bermain tanpa terburu-buru dalam proses perkembangannya.
Hamza sebelumnya bergabung dengan status pinjaman pada Februari 2026 dan mencetak enam gol dalam sembilan penampilan liga bersama tim U-19 Barcelona sebelum klub menggunakan opsi pembelian.
Penampilannya di level klub juga membawanya masuk dalam rencana tim nasional senior Mesir, sehingga ia berpeluang mendapatkan pengalaman lebih banyak di level internasional.
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