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Risma Azzah Fatin
Kamis, 27 Agustus 2026 | 06.10 WIB

Hamza Abdelkarim Resmi Jadi Bagian Tim Utama Barcelona Setelah Memukau Hansi Flick Selama Pramusim

Hamza Abdelkarim (Bein Sports) - Image

Hamza Abdelkarim (Bein Sports)

JawaPos.com – Barcelona mengambil keputusan penting terhadap penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, setelah penampilannya yang mengesankan selama pramusim.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Pemain berusia 18 tahun tersebut resmi didaftarkan ke tim utama Barcelona dan akan mengenakan nomor punggung 29.

Keputusan itu diambil setelah Abdelkarim mencetak empat gol dalam sejumlah pertandingan persahabatan sehingga menarik perhatian pelatih Hansi Flick.

Abdelkarim bergabung dengan Barcelona dari Al Ahly pada Januari dan hanya membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mendapatkan tempat dalam daftar skuad utama.

Penampilannya selama pramusim membuat dirinya tidak lagi sekadar dipandang sebagai pemain muda untuk pengembangan akademi, tetapi mulai menjadi salah satu opsi di lini serang Barcelona.

Hansi Flick kini memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan Abdelkarim, termasuk dalam aspek fisik, pressing, koordinasi dengan rekan setim, dan penyelesaian peluang.

Nama Abdelkarim juga telah tercantum dalam daftar skuad resmi LaLiga dengan nomor punggung 29 dan ia bahkan masuk bangku cadangan ketika Barcelona menghadapi Elche pada pertandingan pembuka liga.

Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Barcelona 5-0, meskipun Abdelkarim belum mendapatkan kesempatan tampil di lapangan.

Selain memperkuat Barcelona, Abdelkarim juga memiliki pengalaman internasional setelah menjadi bagian dari tim nasional Mesir pada Piala Dunia 2026 yang mencapai babak 16 besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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