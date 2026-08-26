Hamza Abdelkarim Resmi Jadi Bagian Tim Utama Barcelona Setelah Memukau Hansi Flick Selama Pramusim

Hamza Abdelkarim (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona mengambil keputusan penting terhadap penyerang muda asal Mesir, Hamza Abdelkarim, setelah penampilannya yang mengesankan selama pramusim.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (26/8), Pemain berusia 18 tahun tersebut resmi didaftarkan ke tim utama Barcelona dan akan mengenakan nomor punggung 29.
Keputusan itu diambil setelah Abdelkarim mencetak empat gol dalam sejumlah pertandingan persahabatan sehingga menarik perhatian pelatih Hansi Flick.
Abdelkarim bergabung dengan Barcelona dari Al Ahly pada Januari dan hanya membutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mendapatkan tempat dalam daftar skuad utama.
Penampilannya selama pramusim membuat dirinya tidak lagi sekadar dipandang sebagai pemain muda untuk pengembangan akademi, tetapi mulai menjadi salah satu opsi di lini serang Barcelona.
Hansi Flick kini memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan Abdelkarim, termasuk dalam aspek fisik, pressing, koordinasi dengan rekan setim, dan penyelesaian peluang.
Nama Abdelkarim juga telah tercantum dalam daftar skuad resmi LaLiga dengan nomor punggung 29 dan ia bahkan masuk bangku cadangan ketika Barcelona menghadapi Elche pada pertandingan pembuka liga.
Pertandingan tersebut berakhir dengan kemenangan Barcelona 5-0, meskipun Abdelkarim belum mendapatkan kesempatan tampil di lapangan.
Selain memperkuat Barcelona, Abdelkarim juga memiliki pengalaman internasional setelah menjadi bagian dari tim nasional Mesir pada Piala Dunia 2026 yang mencapai babak 16 besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Desta Resmi Hengkang dari Vindes, Perusahaan Berjalan Bersama Vincent Rompies
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Prediksi Skor Celta Vigo vs Osasuna di Liga Spanyol 2026/2027: Los Celestes Bakal Raih 3 Poin!
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Fulham vs AFC Wimbledon di EFL Cup 2026/2027: Misi Bangkit The Cottagers
Tak Terbukti Terima Uang dan Perkaya Diri Sendiri, Eks Kabaranahan Kemhan Tetap Dihukum 2,5 Tahun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor CSKA Sofia vs OFI Crete di Kualifikasi Liga Europa 2026/2027: Kans Lolos O Ómilos!