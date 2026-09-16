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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 17 September 2026 | 04.43 WIB

Barcelona Perpanjang Kontrak Striker Mesir Hamza Abdelkarim

Barcelona Perpanjang Kontrak Striker Mesir Hamza Abdelkarim / ig @fcbarcelona - Image

Barcelona Perpanjang Kontrak Striker Mesir Hamza Abdelkarim / ig @fcbarcelona

JawaPos.com - Barcelona bergerak cepat untuk mengamankan masa depan salah satu talenta muda mereka. Striker asal Mesir, Hamza Abdelkarim, resmi mendapatkan kontrak baru hingga 2030 setelah tampil mengesankan dalam beberapa bulan terakhir.

Abdelkarim yang baru berusia 18 tahun bergabung secara permanen dengan Barcelona pada musim panas lalu. Namun, performanya selama pramusim membuat klub Catalan tersebut mengambil keputusan untuk memperpanjang sekaligus meningkatkan kontraknya.

Salah satu hal yang membuat namanya semakin menarik perhatian adalah julukan "Haaland dari Sungai Nil". Perbandingan tersebut muncul karena karakter permainannya yang dianggap memiliki sejumlah kemiripan dengan penyerang Manchester City, Erling Haaland.

Melansir ESPN, dalam konferensi pers setelah menandatangani kontrak barunya, Abdelkarim justru mengaku bahwa Haaland memang menjadi salah satu pemain yang ia kagumi.

"Ketika seseorang bertanya kepada saya pemain mana yang saya kagumi dan dari siapa saya belajar, saya pikir Haaland adalah striker yang luar biasa," kata Abdelkarim.

"Dia memiliki banyak kelebihan. Setiap kali saya menontonnya, saya selalu menemukan sesuatu yang bisa saya pelajari darinya dan sesuatu yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan permainan saya."

"Kita semua tahu betapa hebatnya dia dalam mencetak gol. Dia selalu berada di tempat yang tepat. Itu sesuatu yang bisa dipelajari. Saya mengerti mengapa Anda mengatakan [saya adalah] Haaland dari Sungai Nil."

Empat Gol di Pramusim Jadi Pemicu

Abdelkarim pertama kali bergabung dengan Barcelona pada Januari lalu. Saat itu, ia awalnya diproyeksikan untuk memperkuat tim cadangan.

Namun, perkembangannya membuat sang striker akhirnya bermain bersama tim U19 pada musim lalu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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