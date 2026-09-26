Hadapi Kroasia, Santi Denia Bawa Spirit La Rojita di Timnas Republik Ceko

Sesi latihan Timnas Republik Ceko sebelum menjamu Kroasia dalam matchday pertama grup A3 UEFA Nations League di Fortuna Arena, Praha. (Dok. Instagram/@ceskarepre)
JawaPos.com – Jika taktik Thomas Tuchel di timnas Inggris dibanding-bandingkan dengan taktik Luis de la Fuente bersama timnas Spanyol, maka Santi Denia membawa gaya main sepak bola Spanyol di timnas Republik Ceko. Dua tahun lalu, Denia membawa Spanyol meraih medali emas di Olimpiade Paris.
Gaya bermain La Rojita –sebutan Spanyol U-23 yang main di Olimpiade– itulah yang diharapkan bisa Denia tunjukkan ketika menjalani debut sebagai nakhoda Ceko dini hari nanti (27/9). Tepatnya saat menjamu Kroasia dalam matchday pertama grup A3 UEFA Nations League di Fortuna Arena, Praha (siaran langsung iNews/K-Vision/Sportstars 2/Vision+ pukul 01.45 WIB).
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”Dengan pengalamanku di Spanyol U-23, maka aku meyakini prosesku akan menarik di sini (timnas Ceko),” ucap Denia dilansir dari Vacernji List.
Spanyol- isasi di timnas berjuluk Repre tersebut sudah bisa dilihat di dalam staf kepelatihan Ceko era Denia. Dia menempatkan dua orang Spanyol di dalam stafnya, yaitu Pablo Amo (asisten pelatih) dan Ruben Martinez (pelatih kiper).
”Ini akan jadi proyek yang sangat bagus,” sambung Denia yang pernah jadi tangan kanan De la Fuente selama 14 tahun di La Rojita –sebutan Spanyol kelompok umur. De la Fuente menukangi Spanyol U-17, U-19, U-21, dan U-23.
Berkebalikan dengan Denia yang akan menerapkan penguasaan bola dalam permainan Ceko, pelatih Kroasia Slaven Bilic akan memaksimalkan gaya bermain yang lebih pragmatis.
REPUBLIK CEKO (4-2-3-1): 1-Kovar (g); 5-Coufal, 4-Hranac, 6-Chaloupek, 7-Krejci (c); 18-Sadilek, 8-Macek; 11-Ambros, 10-Karabec, 15-Sulc; 9-Hlozek
Pelatih: Santi Denia
KROASIA (4-2-3-1): 1-Livakovic (g): 2-Stanisic, 5-Vuskovic, 4-Gvardiol, 14-Perisic; 10-Modric (c), 8-Kovacic; 17-Sucic, 13-Vlasic, 16-Baturina; 11-Budimir
Pelatih: Slaven Bilic
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