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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 30 September 2026 | 17.05 WIB

Premier League Akhirnya Rilis Pernyataan soal 114 Pelanggaran Manchester City

Premier League Akhirnya Rilis Pernyataan soal 114 Pelanggaran Manchester City / ig @mancity - Image

Premier League Akhirnya Rilis Pernyataan soal 114 Pelanggaran Manchester City / ig @mancity

JawaPos.com - Setelah sempat bungkam sejak putusan diumumkan, Premier League akhirnya angkat bicara mengenai kasus Manchester City yang dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan.

Komisi independen menyatakan City bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap regulasi keuangan Premier League selama periode 2009 hingga 2018. Selain itu, sebagian besar dakwaan terkait dengan kegagalan klub bekerja sama dalam investigasi yang dilakukan liga.

Melansir Daily Star, dalam pernyataan resminya, Premier League menjelaskan sejumlah temuan penting dari komisi independen tersebut.

"Komisi independen telah menyatakan Manchester City FC bersalah atas semua tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangan Liga Premier selama periode sembilan musim, dan sebagian besar tuduhan terkait kegagalannya untuk bekerja sama dengan investigasi Liga."

Menurut temuan komisi, antara musim 2009/10 hingga 2017/18, Manchester City menggunakan sejumlah kontrak yang disebut "palsu" dengan mitra komersial. Perjanjian tersebut dinilai tidak menggambarkan kesepakatan sebenarnya antara pihak-pihak yang terlibat.

"Komisi independen menemukan bahwa antara musim 2009/10 dan 2017/18: Manchester City mengatur kontrak 'palsu' (yang menyalahartikan perjanjian sebenarnya antara para pihak) dengan sejumlah mitra komersialnya, serta mengandalkan perjanjian 'palsu' dengan pihak lain, untuk secara artifisial meningkatkan pendapatan klub dan mengurangi biayanya."

Premier League juga menyebut City mengajukan laporan keuangan yang tidak benar dan menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya dari auditor maupun regulator sepak bola.

"Klub tersebut mengajukan laporan keuangan yang salah dan menyembunyikan kondisi keuangan sebenarnya dari auditor dan regulator sepak bola."

Selain itu, komisi menemukan bahwa City secara signifikan melampaui batas pengeluaran yang ditetapkan Premier League dan UEFA.

"Manchester City secara signifikan melanggar batasan pengeluaran Liga Premier dan UEFA."

Editor: Setyo Adi Nugroho
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