Dari Dokumen Bocor hingga Vonis Bersejarah! Kronologi Runtuhnya Era Kejayaan Manchester City

JawaPos.com — Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League setelah proses hukum panjang yang bermula dari dugaan manipulasi dana sponsor dan kontrak bayangan, dengan putusan komisi independen diumumkan pada 29 September 2026.

Vonis tersebut belum menjadi akhir karena Manchester City menyiapkan jalur banding.

Kasus ini menjadi salah satu perkara hukum terpanjang yang pernah membayangi Manchester City dan terus mengikuti klub di tengah persaingan kompetitif sepak bola Inggris.

Selama bertahun-tahun, klub mempertahankan posisi tidak bersalah, sementara proses penyelidikan, sidang tertutup, hingga putusan komisi independen terus berjalan dengan kerahasiaan hukum yang ketat.

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Dari Football Leaks hingga 115 Dakwaan Awal kasus bermula pada 2018–2019 ketika media Jerman Der Spiegel mempublikasikan dokumen Football Leaks.

Dokumen tersebut mengungkap dugaan manipulasi dana sponsor dan keberadaan “kontrak bayangan” yang dikaitkan dengan petinggi Manchester City.

Pada Desember 2018 hingga Februari 2019, UEFA kemudian membuka investigasi formal terhadap Manchester City.

Proses itu berujung pada larangan tampil di Liga Champions UEFA selama dua tahun dan denda pada 2020, tetapi sanksi tersebut kemudian dibatalkan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS karena persoalan kadaluarsa waktu atau time-bar.