Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 30 September 2026 | 17.39 WIB

Dari Dokumen Bocor hingga Vonis Bersejarah! Kronologi Runtuhnya Era Kejayaan Manchester City

Manchester City menghadapi babak baru setelah komisi independen menyatakan klub bersalah atas 114 dari 115 dakwaan Premier League. (Manchester City) - Image

Manchester City menghadapi babak baru setelah komisi independen menyatakan klub bersalah atas 114 dari 115 dakwaan Premier League. (Manchester City)

JawaPos.com — Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League setelah proses hukum panjang yang bermula dari dugaan manipulasi dana sponsor dan kontrak bayangan, dengan putusan komisi independen diumumkan pada 29 September 2026.

Vonis tersebut belum menjadi akhir karena Manchester City menyiapkan jalur banding.

Kasus ini menjadi salah satu perkara hukum terpanjang yang pernah membayangi Manchester City dan terus mengikuti klub di tengah persaingan kompetitif sepak bola Inggris.

Selama bertahun-tahun, klub mempertahankan posisi tidak bersalah, sementara proses penyelidikan, sidang tertutup, hingga putusan komisi independen terus berjalan dengan kerahasiaan hukum yang ketat.

Dari Football Leaks hingga 115 Dakwaan

Awal kasus bermula pada 2018–2019 ketika media Jerman Der Spiegel mempublikasikan dokumen Football Leaks.

Dokumen tersebut mengungkap dugaan manipulasi dana sponsor dan keberadaan “kontrak bayangan” yang dikaitkan dengan petinggi Manchester City.

Pada Desember 2018 hingga Februari 2019, UEFA kemudian membuka investigasi formal terhadap Manchester City.

Proses itu berujung pada larangan tampil di Liga Champions UEFA selama dua tahun dan denda pada 2020, tetapi sanksi tersebut kemudian dibatalkan Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS karena persoalan kadaluarsa waktu atau time-bar.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak awal perjalanan hukum yang kemudian berkembang jauh lebih besar di level Premier League.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Premier League Akhirnya Rilis Pernyataan soal 114 Pelanggaran Manchester City - Image
Sepak Bola Dunia

Premier League Akhirnya Rilis Pernyataan soal 114 Pelanggaran Manchester City

Rabu, 30 September 2026 | 17.05 WIB

Kasus 115 Dakwaan Terungkap, Komisi Independen Nyatakan Manchester City Bersalah - Image
Sepak Bola Dunia

Kasus 115 Dakwaan Terungkap, Komisi Independen Nyatakan Manchester City Bersalah

Rabu, 30 September 2026 | 17.02 WIB

Thomas Tuchel Kirim Pesan kepada Klub di Premier League Tentang Prioritas Pemain - Image
Sepak Bola Dunia

Thomas Tuchel Kirim Pesan kepada Klub di Premier League Tentang Prioritas Pemain

Rabu, 30 September 2026 | 16.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

3

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

4

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

5

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

6

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

8

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

9

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

10

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore