Bedah 115 Dakwaan! Rekayasa Sponsor Fiktif, Kontrak Bayangan, dan Dosa Finansial Manchester City

JawaPos.com — Manchester City dinyatakan bersalah oleh komisi independen atas pelanggaran serius aturan finansial Premier League selama sembilan musim, dari 2009/2010 hingga 2017/2018.

Putusan itu mencakup kontrak komersial “sham”, laporan keuangan yang tidak akurat, pelanggaran batas belanja, serta kegagalan bekerja sama dalam investigasi yang berlangsung empat tahun.

Apa Isi Utama 115 Dakwaan Manchester City? Inti perkara Manchester City berada pada dugaan rekayasa kesepakatan komersial untuk menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya klub lebih dari 900 juta pound selama periode tersebut.

Komisi independen menemukan sejumlah sponsor hanya membayar sebagian nilai kerja sama, sementara sisanya didanai Abu Dhabi United Group Investment and Development Ltd (ADUG), pemilik Manchester City.

Skema itu membuat kondisi keuangan klub terlihat berbeda dari keadaan sebenarnya ketika dilaporkan kepada auditor dan regulator sepak bola.

Premier League menyebut Manchester City kemudian gagal melaporkan pendapatan dan pengeluaran secara akurat untuk kebutuhan aturan keberlanjutan finansial Premier League maupun regulasi UEFA.

Salah satu rangkaian yang disorot adalah Project Longbow yang diluncurkan pada 2012 untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi kerugian operasional.

Komisi menerima sebagian besar tujuan Project Longbow sebagai upaya bisnis yang sah, tetapi menyatakan Fordham Arrangement sebagai bagian yang tidak sah karena berkaitan dengan pendanaan terselubung.

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