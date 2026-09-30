Roy Keane Desak Pemain Man City Buang Medali Usai 114 Pelanggaran / ig @anything.snt
JawaPos.com - Manchester City tengah menghadapi salah satu periode paling berat dalam sejarah klub. Setelah komisi independen menyatakan mereka bersalah atas 114 dari 115 dakwaan terkait pelanggaran serius terhadap aturan keuangan Premier League, kritik pun berdatangan dari berbagai pihak.
Salah satu suara paling keras datang dari legenda Manchester United, Roy Keane. Mantan gelandang tersebut bahkan menyarankan para pemain Manchester City untuk membuang medali yang mereka raih selama membela klub.
Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran serius terhadap peraturan keuangan Premier League selama sembilan musim. Klub juga dinyatakan bersalah atas sebagian besar tuduhan terkait kegagalan bekerja sama dalam investigasi liga.
Putusan tersebut membuat City menghadapi potensi hukuman berat. Komisi independen kini akan menentukan sanksi yang akan diberikan, sementara klub memiliki waktu hingga akhir pekan untuk mengajukan banding dan tetap mempertahankan posisi bahwa mereka tidak bersalah.
Dalam putusannya, komisi menemukan bahwa Manchester City terlibat dalam sejumlah kesepakatan yang disebut "palsu", dengan tujuan meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya sehingga klub dapat menghindari aturan keuangan Premier League dan UEFA.
Nilai skema tersebut disebut mencapai hampir £1 miliar. Kepala eksekutif Premier League, Richard Masters, bahkan menyebut kasus dan putusan tersebut sebagai "yang paling signifikan dalam sejarah Premier League".
Roy Keane: Buang Saja Medalinya
Keane tidak menahan kritiknya ketika diminta memberikan tanggapan mengenai dampak putusan tersebut terhadap para pemain Manchester City.
Melansir Daily Star, berbicara kepada ITV Sport, mantan kapten Manchester United itu mengatakan bahwa jika dirinya berada dalam posisi para pemain City, ia tidak akan ragu membuang medali yang telah diraihnya.
"Nah, tahukah Anda? Mereka tahu itu akan menyakiti banyak orang, dan mereka tetap melakukannya. Dan jika saya seorang pemain dengan sedikit kesuksesan dan pujian yang telah kita berikan banyak penghargaan - tetapi jika saya seorang pemain, saya akan 100 persen membuang medali-medali itu ke tempat sampah."
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