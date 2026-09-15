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M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 15 September 2026 | 13.35 WIB

Roy Keane Kritik Cara Bek Manchester United Melakukan Pemanasan

ig @manutd - Image

ig @manutd

JawaPos.com - Roy Keane kembali melontarkan kritik terhadap mantan klubnya. Kali ini, legenda Manchester United tersebut menyoroti cara para pemain bertahan The Red Devils melakukan pemanasan menjelang derbi Manchester di Old Trafford, Minggu.

Para bek United terlihat melakukan latihan bertahan secara berkelompok sebelum pertandingan dimulai. Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan Patrick Dorgu berdiri dalam formasi pertahanan sambil bergerak maju dan mundur mengikuti pola latihan.

Mereka menerima berbagai jenis umpan, mulai dari bola lambung yang harus diantisipasi dengan sundulan hingga umpan rendah yang diarahkan ke kaki.

Latihan seperti ini sebenarnya cukup umum dilakukan tim sepak bola di berbagai level. Namun, Keane justru merasa ada sesuatu yang kurang dari sesi tersebut.

Keane Bingung Melihat Latihan Bek United

Melansir Manchester Evening News, Keane mempertanyakan latihan tersebut karena tidak menghadirkan tekanan atau pergerakan penyerang yang harus diantisipasi oleh para bek.

Menurutnya, para pemain bertahan memang perlu memahami posisi masing-masing, tetapi situasi dalam latihan seharusnya bisa dibuat lebih menyerupai kondisi pertandingan.

"Saya suka latihan-latihan di sini, jujur saja, ini membuat saya senang. Saya ingin berpikir bahwa di levelnya, mereka tahu ke mana mereka akan bergerak. Tidak ada yang menantang mereka, (Erling) Haaland tidak berlari di belakang mereka."

Keane juga memahami bahwa pemain profesional memiliki rutinitas tertentu sebelum pertandingan.

"Mereka adalah pemain berpengalaman, semua latihan ini bagus. Saya tahu para pemain memiliki rutinitas, dll., tetapi Haaland tidak berada di tengah-tengahnya dan mengikuti latihan-latihan tersebut."

Editor: Hanny Suwindari
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