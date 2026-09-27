Roy Keane dan Ian Wright Minta Liga Primer Hukum Man City

JawaPos.com - Roy Keane dan Ian Wright sepakat bahwa Manchester City harus menerima hukuman berat setelah dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan keuangan Liga Primer.

Setelah saga hukum yang berlangsung selama bertahun-tahun, panel independen akhirnya menyatakan City bersalah atas hampir seluruh tuduhan yang diajukan oleh Liga Primer.

Manchester City diperkirakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, setelah klub secara konsisten membantah melakukan pelanggaran.

Besarnya kasus ini bahkan ikut menjadi topik dalam konferensi pers Nations League. Rodri, yang kini memperkuat Spanyol, harus menjawab sejumlah pertanyaan mengenai persoalan yang menimpa mantan klubnya.

Melansir Mirror, Keane dan Wright kemudian menyampaikan pandangan mereka ketika menjadi bagian dari siaran ITV untuk pertandingan Nations League antara Inggris dan Spanyol di Wembley.

Keane secara tegas menilai City harus menerima konsekuensi dari pelanggaran yang dinyatakan terbukti.

"Yah, sudah saatnya [keputusan itu dibuat]. Jelas ini sudah berlangsung lama sekarang dan saya tentu tidak setuju dengan pesan [Rodri di sana.]"