Roy Keane Balas Rodri soal Manchester City: Mereka Memilih Curang

JawaPos.com - Legenda Manchester United Roy Keane ikut angkat bicara setelah Manchester City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League. Keane meminta Manchester City menerima konsekuensi dari putusan tersebut dan secara terbuka tidak sependapat dengan Rodri.

Rodri sebelumnya memberikan dukungan kepada mantan klubnya di tengah kasus tersebut. Gelandang yang kini memperkuat Barcelona itu menilai berbagai pencapaian Manchester City dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa begitu saja dihapus meski klub dinyatakan bersalah.

Namun, Keane mempunyai pandangan berbeda.

Berbicara kepada ITV menjelang pertandingan Inggris melawan Spanyol di UEFA Nations League, Keane menilai Manchester City harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dinyatakan terbukti.

“Sudah waktunya. Ini sudah berlangsung cukup lama. Saya tentu tidak setuju dengan pesan Rodri. Itu adalah pilihan mereka. Klub yang memilih untuk melakukan kecurangan,” ujar Keane dilansir The Sun.

Pernyataan tersebut merujuk pada laporan mengenai putusan komisi independen yang menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dari 115 dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League. Satu dakwaan lainnya dinyatakan tidak terbukti.

Meski demikian, sanksi terhadap Manchester City belum ditetapkan. Klub juga menyatakan proses Premier League masih berlangsung dan diperkirakan akan mengajukan banding.

Keane kemudian menegaskan bahwa Manchester City harus menerima hukuman atas pelanggaran tersebut. Ia mengakui belum mudah menentukan seperti apa sanksi yang tepat untuk diberikan.

“Apa pun yang mereka menangkan dalam beberapa tahun terakhir, mereka layak mendapatkan hukuman. Dari mana kita memulainya dan sampai di mana akhirnya, itu memang sulit. Mereka melakukan kecurangan dan dinyatakan bersalah. Sekarang mereka harus menerima konsekuensinya. Saya terkejut mereka dinyatakan bersalah atas 114 tuduhan,” katanya.