Manchester City Dinyatakan Bersalah, Eks Chairman Bicara Hukuman hingga Ancaman Keluar Liga

Manchester City. (ig @mancity)
JawaPos.com - Persoalan pelanggaran aturan finansial Manchester City kembali menjadi perhatian setelah mantan chairman klub, David Bernstein, meminta agar The Citizens mendapat hukuman berat jika proses banding mereka gagal.
Manchester City sebelumnya dinyatakan bersalah oleh komisi independen atas sejumlah pelanggaran aturan finansial Premier League.
Putusan tersebut muncul setelah investigasi yang berlangsung selama empat tahun.
Kasus ini menjadi salah satu perkara disipliner terbesar dalam sejarah Premier League. Dalam keputusan yang diumumkan, City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 dakwaan awal.
Jumlah perkara yang tercatat kemudian mencapai 130 dakwaan dan terbagi dalam enam kategori.
Premier League menilai sejumlah pelanggaran berkaitan dengan pemberian informasi finansial yang tidak akurat. Hal itu mencakup pendapatan sponsor, hubungan dengan pihak terkait, serta biaya operasional klub.
Selain itu, City juga dinyatakan melanggar aturan terkait informasi pembayaran kepada manajer dan pemain.
Ada pula perkara mengenai regulasi lisensi UEFA, Financial Fair Play (FFP), Profitability and Sustainability Rules (PSR), serta kegagalan bekerja sama dalam proses investigasi Premier League.
Dalam laporan yang dirilis Premier League, Manchester City juga disebut terlibat dalam sejumlah kesepakatan komersial yang dianggap bermasalah. Nilainya disebut mencapai sekitar 900 juta poundsterling.
Putusan tersebut kemudian mendapat sorotan dari Bernstein. Pria berusia 83 tahun yang pernah memimpin Manchester City itu menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan hanya dengan hukuman finansial.
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Berbicara kepada BBC Radio 5 Live, Bernstein mempertanyakan masa depan sejumlah anggota dewan Manchester City setelah keputusan komisi independen diumumkan.
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