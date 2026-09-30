Manchester City Dinyatakan Langgar Aturan Finansial, Rp18 Triliun Belanja Pemain Jadi Sorotan

Manchester City (@mancity/Instagram).
JawaPos.com - Manchester City kembali menjadi sorotan setelah Komisi independen menyatakan klub tersebut terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap aturan finansial Premier League dalam periode sembilan musim.
Keputusan itu diumumkan Premier League pada Selasa (29/9/2026). Dilansir dari Marca, Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan terkait pelanggaran aturan finansial dan sebagian besar tuduhan mengenai kegagalan klub bekerja sama dalam proses investigasi.
Dalam kesimpulannya, Komisi menyebut Manchester City menggunakan sejumlah kontrak yang dinilai fiktif. Skema tersebut disebut berkaitan dengan pembiayaan sponsor serta pencatatan biaya operasional klub.
Premier League menyatakan skema itu membuat Manchester City dapat mengurangi biaya yang tercatat hingga lebih dari 900 juta poundsterling atau sekitar 1,05 miliar euro. Nilai tersebut jika dikonversikan ke rupiah berada di kisaran Rp18 triliun, tergantung kurs yang digunakan.
Menurut temuan Komisi, kondisi tersebut membuat laporan keuangan Manchester City tidak menggambarkan posisi finansial klub yang sebenarnya. Hal itu juga disebut membuat auditor dan regulator sepak bola menerima informasi yang tidak akurat.
Salah satu temuan berkaitan dengan kesepakatan komersial antara Manchester City dan sejumlah sponsor. Dalam skema tersebut, sponsor disebut hanya membayar sebagian dari nilai kerja sama yang tercantum dalam kontrak.
Sementara itu, bagian lainnya disebut dibiayai oleh Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), perusahaan yang menjadi pemilik Manchester City.
Komisi juga menemukan sejumlah kesepakatan lain yang disebut fiktif dan mendapatkan pendanaan dari ADUG. Salah satunya berkaitan dengan pencatatan biaya operasional klub yang disebut lebih rendah daripada kondisi sebenarnya.
Kasus tersebut mencakup periode 2009/2010 hingga 2017/2018. Dalam rentang waktu tersebut, Manchester City mengeluarkan sekitar 1,44 miliar euro untuk mendatangkan pemain.
Periode itu menjadi salah satu fase penting dalam perubahan Manchester City menjadi kekuatan besar di sepak bola Inggris. Klub mendatangkan sejumlah pemain bintang yang kemudian menjadi bagian penting dari kesuksesan mereka.
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