Brace Lawan Kroasia Bikin Lamine Yamal Jadi Kandidat Kuat Ballon d'Or

JawaPos.com - Lamine Yamal kembali mencuri perhatian setelah tampil gemilang saat membantu Timnas Spanyol mengalahkan Kroasia dengan skor 4-1 di Stadion Ramon Sanchez-Pizjuan, Sevilla, Selasa (29/9/2026).

Winger Barcelona tersebut menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam pertandingan. Yamal mencetak dua gol dan menyumbangkan satu assist untuk membawa Spanyol meraih kemenangan meyakinkan di hadapan pendukungnya sendiri.

Gol pertama Yamal tercipta pada awal pertandingan. Pemain berusia 19 tahun itu melepaskan tembakan ke arah tiang dekat yang gagal diantisipasi kiper Kroasia, Dominik Livakovic.

Yamal mengungkapkan bahwa dirinya sudah mengetahui karakter Livakovic karena pernah berlatih menghadapi sang kiper. Pengetahuan tersebut kemudian membantunya dalam mengambil keputusan ketika mendapat peluang di depan gawang.

"Saya sudah mengenalnya dari latihan. Saya memikirkan latihan dan apa yang biasanya dia lakukan, lalu bola masuk," kata Yamal setelah pertandingan dikutip dari Marca.

Ia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada babak kedua. Gol tersebut menjadi gol keduanya dalam laga yang berakhir dengan kemenangan 4-1 untuk Spanyol.

Selain mencetak dua gol, Yamal juga memberikan assist bagi rekan setimnya. Performa tersebut membuatnya kembali menjadi pusat perhatian, terutama setelah sebelumnya tampil konsisten bersama Barcelona maupun Timnas Spanyol.

Kemenangan atas Kroasia juga memiliki arti tersendiri bagi Spanyol. La Roja untuk pertama kalinya memperlihatkan trofi Piala Dunia 2026 kepada publik di kandang setelah keberhasilan mereka menjadi juara dunia.

Hasil melawan Kroasia sekaligus memperpanjang catatan tidak terkalahkan Spanyol menjadi 40 pertandingan.