Reaksi Staf Internal Man City atas Kasus 114 Pelanggaran

JawaPos.com - Manchester City mendapat pukulan besar setelah klub tersebut dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 pelanggaran aturan keuangan Premier League.

City sebelumnya didakwa atas 115 pelanggaran pada 2023. Setelah proses hukum yang berlangsung selama bertahun-tahun, keputusan akhirnya dilaporkan telah keluar. Namun, cerita ini masih jauh dari selesai karena City diperkirakan akan mengajukan banding dan sanksi akhir belum ditentukan.

Potensi hukuman dapat mencakup sanksi olahraga maupun finansial. Kondisi tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran di lingkungan internal klub, terutama terkait dampaknya terhadap operasional dan keamanan pekerjaan para staf.

Suasana di akademi City disebut muram

Melansir Give Me Sport, menurut laporan Martyn Ziegler dari The Times, suasana di Akademi Sepak Bola City pada hari keputusan tersebut disebut "sangat muram".

Sejumlah staf dilaporkan mulai bertanya kepada atasan mereka mengenai hukuman yang mungkin diterima klub serta dampaknya terhadap pekerjaan mereka.

Kekhawatiran kehilangan pekerjaan bahkan disebut mulai muncul di antara para pegawai. Beberapa staf juga dikabarkan frustrasi karena para eksekutif yang berada di klub ketika dugaan pelanggaran terjadi dinilai belum tampil secara terbuka untuk menjelaskan situasi tersebut.