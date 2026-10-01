Eks Pemain Akademi Manchester City Courtney Meppen-Walter Meninggal Dunia

JawaPos.com - Mantan pemain akademi Manchester City, Courtney Meppen-Walter, meninggal dunia pada usia 32 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan oleh Bury FC, salah satu klub yang pernah dibela pemain asal Inggris tersebut.

Meppen-Walter meninggal dunia pada pekan ini. Sampai kabar tersebut diberitakan, penyebab kematiannya belum diumumkan kepada publik.

Kepergian Meppen-Walter menjadi kabar yang cukup mengejutkan. Terlebih, ia baru saja menyambut kelahiran anak ketiganya pada Juli 2026, hanya sekitar dua bulan sebelum meninggal dunia.

Anak ketiganya tersebut merupakan seorang putri. Meppen-Walter sebelumnya telah memiliki seorang putra dan seorang putri. Ia kini meninggalkan tiga anak yang masih membutuhkan sosok ayah dalam kehidupan mereka.

Bury FC menjadi klub yang mengumumkan kabar meninggalnya Meppen-Walter. Klub tersebut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan orang-orang terdekat sang mantan pemain.

"Kami sangat berduka mendengar kabar meninggalnya mantan pemain kami, Courtney Meppen-Walter, pada usia 32 tahun, Doa dan belasungkawa dari seluruh keluarga besar Bury FC kami sampaikan kepada keluarga dan teman-temannya dalam masa yang sangat sulit ini."tulis Bury FC dalam pernyataannya.

Keluarga dan teman-teman Meppen-Walter juga menggelar acara untuk mengenang dirinya. Mereka menyalakan lilin dan kembang api sebagai bentuk penghormatan kepada mantan pemain yang sempat digadang-gadang memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola tersebut.

Meppen-Walter pernah menjadi bagian dari akademi Manchester City. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim muda Inggris dan sempat memperkuat tim nasional kelompok usia Inggris.