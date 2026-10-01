Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Kamis, 1 Oktober 2026 | 18.01 WIB

Eks Pemain Akademi Manchester City Courtney Meppen-Walter Meninggal Dunia

Mantan pemain akademi Manchester City, Courtney Meppen-Walter, meninggal dunia pada usia 32 tahun. (Istimewa) - Image

Mantan pemain akademi Manchester City, Courtney Meppen-Walter, meninggal dunia pada usia 32 tahun. (Istimewa)

JawaPos.com - Mantan pemain akademi Manchester City, Courtney Meppen-Walter, meninggal dunia pada usia 32 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan oleh Bury FC, salah satu klub yang pernah dibela pemain asal Inggris tersebut.

Meppen-Walter meninggal dunia pada pekan ini. Sampai kabar tersebut diberitakan, penyebab kematiannya belum diumumkan kepada publik.

Kepergian Meppen-Walter menjadi kabar yang cukup mengejutkan. Terlebih, ia baru saja menyambut kelahiran anak ketiganya pada Juli 2026, hanya sekitar dua bulan sebelum meninggal dunia.

Anak ketiganya tersebut merupakan seorang putri. Meppen-Walter sebelumnya telah memiliki seorang putra dan seorang putri. Ia kini meninggalkan tiga anak yang masih membutuhkan sosok ayah dalam kehidupan mereka.

Bury FC menjadi klub yang mengumumkan kabar meninggalnya Meppen-Walter. Klub tersebut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan orang-orang terdekat sang mantan pemain.

"Kami sangat berduka mendengar kabar meninggalnya mantan pemain kami, Courtney Meppen-Walter, pada usia 32 tahun, Doa dan belasungkawa dari seluruh keluarga besar Bury FC kami sampaikan kepada keluarga dan teman-temannya dalam masa yang sangat sulit ini."tulis Bury FC dalam pernyataannya.

Keluarga dan teman-teman Meppen-Walter juga menggelar acara untuk mengenang dirinya. Mereka menyalakan lilin dan kembang api sebagai bentuk penghormatan kepada mantan pemain yang sempat digadang-gadang memiliki masa depan cerah di dunia sepak bola tersebut.

Meppen-Walter pernah menjadi bagian dari akademi Manchester City. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim muda Inggris dan sempat memperkuat tim nasional kelompok usia Inggris.

Namun, perjalanan kariernya mengalami perubahan besar setelah terlibat kecelakaan lalu lintas pada 2012. Insiden tersebut menyebabkan dua orang, Kulwant Singh dan Ravel Kaur, meninggal dunia.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Manchester City Terancam Masuk Ranah Pidana, Pejabat Klub Bisa Hadapi Hukuman 10 Tahun Penjara - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester City Terancam Masuk Ranah Pidana, Pejabat Klub Bisa Hadapi Hukuman 10 Tahun Penjara

Kamis, 1 Oktober 2026 | 16.47 WIB

Kiamat di Etihad! Manchester City, Ancaman Degradasi, Eksodus Bintang dan Pertaruhan Harga Diri Liga - Image
Sepak Bola Dunia

Kiamat di Etihad! Manchester City, Ancaman Degradasi, Eksodus Bintang dan Pertaruhan Harga Diri Liga

Rabu, 30 September 2026 | 19.51 WIB

Benturan Modal Negara dan Sepak Bola Modern: Ambisi Abu Dhabi di Manchester City Menentang Regulasi - Image
Sepak Bola Dunia

Benturan Modal Negara dan Sepak Bola Modern: Ambisi Abu Dhabi di Manchester City Menentang Regulasi

Rabu, 30 September 2026 | 19.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

3

Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak

5

Prediksi Skor Skor Lithuania vs Andorra, Laga Persahabatan: Tuan Rumah Berpeluang Menang

6

Prediksi Skor San Marino vs Albania di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjte Menang Telak di Dogana

7

Prediksi Skor Filipina vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: The Azkals Menang Tipis Atas The Shaheens

8

Prediksi Skor Jamaika vs Honduras di CONCACAF Nations League: Reggae Boyz Menang Meyakinkan?

9

Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Tuan Rumah Dibayangi Rapuhnya Lini Pertahanan

10

Prediksi Finlandia vs Belarus di UEFA Nations League: Pohjanpalo Siap Lanjutkan Ketajaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore