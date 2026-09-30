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M Shofyan Dwi Kurniawan
Rabu, 30 September 2026 | 15.28 WIB

Hukuman yang Pernah Diterima Klub karena Pelanggaran Financial Fair Play

Manchester City. (ig @mancity) - Image

Manchester City. (ig @mancity)

JawaPos.com - Manchester City masih menunggu kelanjutan dari kasus panjang terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan Premier League.

City dinyatakan bersalah atas 114 dari 115 tuduhan yang diajukan Premier League pada Februari 2023. Klub tersebut tetap membantah melakukan pelanggaran dan diperkirakan akan menempuh proses banding.

Sambil menunggu perkembangan berikutnya, perhatian pun beralih kepada satu pertanyaan besar: hukuman seperti apa yang mungkin diterima Manchester City?

Sejumlah kemungkinan telah muncul, mulai dari denda, pengurangan poin, larangan transfer, pencabutan gelar, hingga degradasi.

Namun, sepak bola sudah memiliki sejumlah contoh ketika klub menerima hukuman berat karena persoalan finansial atau pelanggaran regulasi. 

Melansir Mirror, berikut beberapa di antaranya.

Swindon Town – 1990

Swindon Town menjadi salah satu contoh hukuman berat akibat pembayaran ilegal kepada pemain. Hanya 10 hari setelah mengalahkan Sunderland 1-0 di Wembley untuk memastikan promosi ke Divisi Pertama, Swindon dinyatakan bersalah melakukan pembayaran ilegal.

Editor: Novia Tri Astuti
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