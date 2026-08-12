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Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.36 WIB

Tanggapan Santai Mirwan Suwarso Soal Potensi Denda UEFA terhadap Como 1907: Silakan Denda Kami

Presiden Como Mirwan Suwarso siap bayar sanksi UEFA jika diminta. (@msuwarso/Instagram) - Image

Presiden Como Mirwan Suwarso siap bayar sanksi UEFA jika diminta. (@msuwarso/Instagram)

JawaPos.com - Besarnya pengeluaran Como memunculkan sorotan terkait aturan Financial Fair Play UEFA. Meskipun demikian, pihak manajemen mengaku tidak khawatir. 

Presiden Como Mirwan Suwarso menegaskan, Como sangat memahami batasan finansial tersebut tanpa perlu diingatkan UEFA.

“Saya tidak membutuhkan UEFA untuk memberi tahu saya mengenai hal itu,” kata Suwarso dalam siniar Business of Sport.

Suwarso mengaku, Como siap menghadapi konsekuensi jika klub dinilai melanggar ketentuan finansial yang berlaku.

“Jika Anda harus mendenda kami, silakan denda kami. Itu merupakan bagian dari rintangan yang harus kami lewati. Itu merupakan konsekuensi normal dari pekerjaan ini,” ujar Suwarso.

Como 1907 mencatatkan salah satu peningkatan paling spektakuler di sepak bola Italia. Hanya dalam waktu tujuh tahun, klub milik Grup Djarum itu bertransformasi dari tim Serie D hingga dipastikan tampil di Liga Champions untuk pertama kali.

Kesuksesan itu tidak lepas dari dukungan finansial besar keluarga Hartono untuk belanja pemain dan pembangunan infrastruktur klub.

Sejak kembali ke Serie A pada musim 2024/2025, Como telah menggelontorkan sekitar 342 juta euro (sekitar Rp 7 triliun) untuk pembelian pemain.

Dilansir dari media Italia La Gazzetta dello Sport, jumlah itu membuat mereka menjadi salah satu klub Italia dengan pengeluaran transfer terbesar dalam tiga tahun terakhir.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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