Anthony Gordon Merasa Lebih Dihormati Setelah Menjadi Pemain Barcelona

JawaPos.com - Anthony Gordon merasa kepindahannya ke Barcelona mulai mengubah cara publik Inggris melihat dirinya sebagai seorang pesepakbola.

Gordon meninggalkan Newcastle United pada musim panas dan bergabung dengan Barcelona dalam kesepakatan awal senilai €70 juta. Pemain berusia 25 tahun itu memang masih menunggu gol pertamanya untuk klub barunya, tetapi tujuh penampilan awalnya telah memberikan kesan positif dengan catatan lima assist.

Melansir ESPN, menurut Gordon, perubahan terbesar justru terlihat dari cara orang-orang menilai kualitas permainannya.

"Saya rasa saya telah menjadi pemain yang berbeda di mata banyak orang," kata Gordon kepada ITV saat menjalani tugas internasional bersama Three Lions pekan ini.

"Di Inggris, saya selalu merasa orang-orang menghormati saya karena saya cepat dan saya melakukan pressing, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menghargai kualitas dan kecerdasan bermain saya."

Gordon merasa selama bermain di Inggris, kualitas teknis dan kecerdasannya kerap tertutup oleh citra sebagai pemain yang mengandalkan kecepatan dan agresivitas.

"Hanya pemain-pemain yang bermain bersama saya yang tampaknya menyadari hal itu. Saya rasa sekarang saya berada di Barcelona dan bermain dengan gaya yang berbeda, kualitas-kualitas itu lebih menonjol dan orang-orang mulai menyadari bahwa saya bukan hanya cepat."