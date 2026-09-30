Anthony Gordon Merasa Lebih Dihormati Setelah Menjadi Pemain Barcelona

Anthony Gordon. (ig @anthonygordon)
JawaPos.com - Anthony Gordon merasa kepindahannya ke Barcelona mulai mengubah cara publik Inggris melihat dirinya sebagai seorang pesepakbola.
Gordon meninggalkan Newcastle United pada musim panas dan bergabung dengan Barcelona dalam kesepakatan awal senilai €70 juta. Pemain berusia 25 tahun itu memang masih menunggu gol pertamanya untuk klub barunya, tetapi tujuh penampilan awalnya telah memberikan kesan positif dengan catatan lima assist.
Melansir ESPN, menurut Gordon, perubahan terbesar justru terlihat dari cara orang-orang menilai kualitas permainannya.
"Saya rasa saya telah menjadi pemain yang berbeda di mata banyak orang," kata Gordon kepada ITV saat menjalani tugas internasional bersama Three Lions pekan ini.
"Di Inggris, saya selalu merasa orang-orang menghormati saya karena saya cepat dan saya melakukan pressing, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menghargai kualitas dan kecerdasan bermain saya."
Gordon merasa selama bermain di Inggris, kualitas teknis dan kecerdasannya kerap tertutup oleh citra sebagai pemain yang mengandalkan kecepatan dan agresivitas.
"Hanya pemain-pemain yang bermain bersama saya yang tampaknya menyadari hal itu. Saya rasa sekarang saya berada di Barcelona dan bermain dengan gaya yang berbeda, kualitas-kualitas itu lebih menonjol dan orang-orang mulai menyadari bahwa saya bukan hanya cepat."
"Di Inggris, kemampuan saya tidak pernah benar-benar dihargai karena orang hanya melihat saya sebagai pemain yang sangat cepat dan sangat agresif. Di Spanyol, mereka sangat menghargai kecerdasan dan kualitas saya karena di Barça, jika Anda tidak teknis, jika Anda tidak cerdas, Anda akan terlihat sangat mencolok."
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat
Prediksi Skor Moldova vs Kepulauan Faroe: Landsliðið Unggul Tipis dari Tuan Rumah
Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat
Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah
Prediksi Skor Slovenia vs Makedonia Utara di Liga Nations UEFA: Fantje Kalahkan Tim Tamu
Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri
Prediksi Skor Skotlandia vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Kalahkan Tuan Rumah dengan Skor Telak
Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di UEFA Nations League: Siapa Paling Kuat?
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022