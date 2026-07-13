10 Tanda Kecil Bahwa Anda Lebih Dihormati Daripada yang Anda Sadari Menurut Psikologi

seseorang yang lebih dihormati dari yang dirinya sadari./Magnific/pressfoto
JawaPos.com - Tidak semua bentuk penghormatan datang dalam bentuk pujian, penghargaan, atau kata-kata yang jelas. Faktanya, orang yang benar-benar dihormati sering kali tidak menyadari posisi mereka di mata orang lain. Alasannya sederhana: rasa hormat lebih sering ditunjukkan melalui perilaku daripada ucapan.
Dalam psikologi sosial, rasa hormat berkaitan dengan persepsi terhadap kompetensi, integritas, karakter, dan kemampuan seseorang untuk memengaruhi lingkungan sekitarnya. Ketika seseorang dipandang memiliki kualitas-kualitas tersebut, orang lain akan memperlakukannya secara berbeda, bahkan tanpa mereka sadari.
Menariknya, tanda-tanda ini sering kali sangat halus sehingga mudah terlewatkan. Anda mungkin menganggapnya sebagai kebiasaan biasa, padahal sebenarnya itu merupakan sinyal bahwa orang lain menghargai keberadaan Anda.
Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), terdapat sepuluh tanda kecil bahwa Anda sebenarnya lebih dihormati daripada yang Anda sadari menurut psikologi.
1. Orang Mendengarkan Saat Anda Mulai Berbicara
Salah satu indikator rasa hormat yang paling sederhana adalah perhatian.
Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda mulai berbicara dalam sebuah diskusi. Jika orang-orang menghentikan percakapan mereka, menoleh ke arah Anda, atau memberi kesempatan kepada Anda menyelesaikan kalimat tanpa dipotong, itu menunjukkan bahwa mereka menganggap pendapat Anda bernilai.
Dalam psikologi komunikasi, perhatian merupakan bentuk penghargaan sosial. Orang cenderung hanya memberikan perhatian penuh kepada individu yang mereka anggap memiliki informasi, pengalaman, atau perspektif yang layak didengar.
Sebaliknya, jika seseorang terus-menerus diabaikan, biasanya bukan karena isi pembicaraannya semata, tetapi karena tingkat penghormatan yang diberikan kelompok masih rendah.
2. Pendapat Anda Sering Diminta Sebelum Keputusan Dibuat
Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Daftar Pemain Cedera dan Sanksi Inggris Lawan Norwegia: Thomas Tuchel Rombak Pertahanan Redam Erling Haaland
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Norwegia vs Timnas Inggris di Piala Dunia 2026: Thomas Tuchel Putar Otak Redam Ledakan Erling Haaland