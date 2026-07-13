10 Tanda Kecil Bahwa Anda Lebih Dihormati Daripada yang Anda Sadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua bentuk penghormatan datang dalam bentuk pujian, penghargaan, atau kata-kata yang jelas. Faktanya, orang yang benar-benar dihormati sering kali tidak menyadari posisi mereka di mata orang lain. Alasannya sederhana: rasa hormat lebih sering ditunjukkan melalui perilaku daripada ucapan.

Dalam psikologi sosial, rasa hormat berkaitan dengan persepsi terhadap kompetensi, integritas, karakter, dan kemampuan seseorang untuk memengaruhi lingkungan sekitarnya. Ketika seseorang dipandang memiliki kualitas-kualitas tersebut, orang lain akan memperlakukannya secara berbeda, bahkan tanpa mereka sadari.

Menariknya, tanda-tanda ini sering kali sangat halus sehingga mudah terlewatkan. Anda mungkin menganggapnya sebagai kebiasaan biasa, padahal sebenarnya itu merupakan sinyal bahwa orang lain menghargai keberadaan Anda.

Dilansir dari Hack Spirit pada Minggu (12/7), terdapat sepuluh tanda kecil bahwa Anda sebenarnya lebih dihormati daripada yang Anda sadari menurut psikologi.

1. Orang Mendengarkan Saat Anda Mulai Berbicara

Salah satu indikator rasa hormat yang paling sederhana adalah perhatian.

Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda mulai berbicara dalam sebuah diskusi. Jika orang-orang menghentikan percakapan mereka, menoleh ke arah Anda, atau memberi kesempatan kepada Anda menyelesaikan kalimat tanpa dipotong, itu menunjukkan bahwa mereka menganggap pendapat Anda bernilai.

Dalam psikologi komunikasi, perhatian merupakan bentuk penghargaan sosial. Orang cenderung hanya memberikan perhatian penuh kepada individu yang mereka anggap memiliki informasi, pengalaman, atau perspektif yang layak didengar.

Sebaliknya, jika seseorang terus-menerus diabaikan, biasanya bukan karena isi pembicaraannya semata, tetapi karena tingkat penghormatan yang diberikan kelompok masih rendah.