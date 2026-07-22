8 Kalimat Sehari-hari Orang yang Selalu Dihormati Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa rasa hormat tidak selalu datang dari suara paling lantang atau jabatan yang mentereng.

Rasa hormat lebih sering diperoleh lewat interaksi kecil yang membuat orang lain merasa dihargai dan aman.

Orang yang dihormati secara luas biasanya berbicara bukan untuk membuktikan diri, melainkan untuk membangun kepercayaan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (22/7), berikut delapan kalimat sehari-hari yang biasa diucapkan orang yang selalu dihormati dalam percakapan santai.

1. "Saya bisa saja salah"

Kalimat ini sekilas terdengar seperti keraguan, padahal sebenarnya mencerminkan rasa percaya diri yang kuat.

Orang yang merasa aman dengan dirinya tidak perlu berpura-pura selalu memiliki jawaban yang benar.