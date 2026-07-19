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Minggu, 19 Juli 2026 | 15.47 WIB

3 Weton yang Rezekinya Lancar Sepanjang Tahun 2026, Hidup Sampai Makin Dihormati Orang Kebanyakan

Ilustrasi weton yang rezekinya lancar sepanjang tahun 2026 (Magnific) - Image

Ilustrasi weton yang rezekinya lancar sepanjang tahun 2026 (Magnific)

JawaPos.com - Sepanjang tahun 2026 diramalkan akan berlangsung banyak periode yang tidak terduga.

Masa-masa ini dikatakan akan penuh dengan kejutan baik yang bila dimanfaatkan dengan benar maka sederet keuntungan bisa diperoleh.

Hidup seseorang bisa beranjak atau berubah dalam berbagai aspek tidak terbatas ada materi ataupun kedudukan.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, ada tiga weton yang rezekinya lancar sepanjang tahun 2026 hingga hidup makin dihormati orang kebanyakan.

1. Weton Minggu Kliwon 

Dalam ramalan primbon, orang yang lahir dengan weton Minggu Kliwon diyakini punya kepandaian dalam bertutur kata.

Menurut perhitungan, rezeki mereka di tahun 2026 ini akan jadi salah satu yang paling besar selama hidup.

Diprediksi kebanyakan rezeki yang datang hadir melalui jalan berwiraswasta atau berdagang menjadi pengusaha.

Kemampuan berkomunikasi mereka dikatakan akan banyak memberikan keuntungan termasuk rangkaian pundi-pundi rupiah yang berhasil ditorehkan.

Editor: Candra Mega Sari
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