Lamine Yamal Ungkap yang Dikatakannya kepada Messi di Akhir Laga Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Lamine Yamal mengungkapkan percakapannya dengan Lionel Messi setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final Piala Dunia 2026.

Yamal dan rekan-rekannya memastikan gelar juara dunia setelah mengalahkan Argentina lewat gol Ferran Torres di babak perpanjangan waktu. Bagi Messi, pertandingan tersebut menjadi penampilan terakhirnya di Piala Dunia, sementara bagi Yamal, laga itu menjadi awal dari sebuah pencapaian besar di panggung internasional.

Momen ketika keduanya berpelukan setelah peluit panjang kemudian menjadi salah satu adegan yang paling menarik perhatian. Yamal, yang baru berusia 19 tahun, berdiri sebagai juara dunia, sementara Messi, 39 tahun, meninggalkan panggung Piala Dunia untuk terakhir kalinya.

Dalam wawancara dengan The Guardian, Yamal mengungkapkan bahwa ia memilih menyampaikan rasa terima kasih kepada Messi setelah pertandingan.

"Saya mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Anda berikan untuk sepak bola. Saya tidak melakukan hal-hal ini hanya untuk terlihat bagus di foto -- itu berasal dari dalam hati," kata Yamal.

Pertemuan tersebut terasa semakin simbolis karena hubungan kedua pemain memang sudah memiliki cerita panjang. Sebelum Yamal berkembang menjadi salah satu pemain muda paling terkenal di dunia, terdapat sebuah foto ikonik yang memperlihatkan Messi saat masih muda memandikannya ketika Yamal masih bayi.

Foto tersebut baru dirilis oleh ayah Yamal pada dua tahun lalu dan kemudian kembali menjadi perhatian ketika karier sang pemain mulai melejit.