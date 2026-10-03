Prediksi Skor Spanyol vs Republik Ceko: La Roja Menang Telak di Nations League?

Spanyol mengincar kemenangan ketiga di Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027. Republik Ceko datang dengan modal dua kekalahan beruntun. (Dok. X @siaranbolalive)
JawaPos.com - Timnas Spanyol akan menghadapi Republik Ceko dalam lanjutan Liga A Grup A3 UEFA Nations League 2026/2027. La Roja lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam pertandingan tersebut.
Spanyol dijadwalkan menjamu Republik Ceko di Estadio Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo, Sabtu (3/10) waktu setempat atau Minggu (4/10) pukul 01.45 WIB. La Roja datang dengan modal sempurna setelah meraih dua kemenangan pada dua pertandingan pertama.
Spanyol membuka perjalanan di UEFA Nations League dengan kemenangan 3-2 atas Inggris pada 26 September. Tiga hari kemudian, tim asuhan Luis de la Fuente kembali meraih hasil positif setelah mengalahkan Kroasia 4-1.
Dua kemenangan tersebut membuat Spanyol berada di posisi teratas Grup A3 dengan enam poin. Mereka unggul tiga angka atas Inggris yang mengoleksi tiga poin setelah meraih satu kemenangan dari dua pertandingan.
Situasi berbeda dialami Republik Ceko. Tim asuhan Santi Denia belum mendapatkan poin setelah menelan dua kekalahan beruntun.
Republik Ceko kalah 1-2 dari Kroasia pada pertandingan pertama. Mereka kemudian kembali tumbang 0-2 saat menjamu Inggris pada laga kedua.
Hasil tersebut membuat Republik Ceko berada di dasar klasemen Grup A3. Mereka membutuhkan poin saat menghadapi Spanyol untuk menjaga peluang bersaing di Liga A.
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Spanyol memiliki catatan pertemuan yang lebih baik atas Republik Ceko. Berdasarkan data UEFA, La Roja meraih lima kemenangan dan dua hasil imbang dalam tujuh pertemuan kedua tim di kompetisi ini. Republik Ceko belum pernah menang, sedangkan Spanyol mencetak 10 gol dan hanya kebobolan tiga kali.
Kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Spanyol yang sedang memburu kemenangan ketiga secara beruntun di fase grup. Lamine Yamal dan lini depan La Roja juga menjadi ancaman bagi pertahanan Republik Ceko.
Di sisi lain, Republik Ceko tetap memiliki peluang memberikan perlawanan. Mereka memiliki sejumlah pemain yang sudah tampil dalam dua pertandingan sebelumnya, termasuk Matej Kovar, Robin Hranac, Ladislav Krejci, Michal Sadilek, Lukas Ambros, dan Adam Hlozek.
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