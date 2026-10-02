Lamine Yamal Jadi Sorotan Usai Monchi Cabut Dukungan Ballon d’Or

Lamine Yamal (Bein Sports)
JawaPos.com – Direktur olahraga Espanyol, Monchi, mencabut dukungannya terhadap Lamine Yamal sebagai kandidat pemenang Ballon d’Or setelah pernyataannya memicu reaksi keras dari para pendukung klub.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (1/10), Monchi sebelumnya menyebut Yamal sebagai pilihannya ketika diminta memilih antara pemain Barcelona tersebut, Kylian Mbappe, dan Harry Kane untuk penghargaan pemain terbaik dunia.
Namun, persaingan sengit antara Espanyol dan Barcelona membuat dukungan terhadap Yamal dianggap kontroversial oleh sebagian penggemar Espanyol.
Monchi kemudian menyampaikan permintaan maaf melalui Cadena SER dan menjelaskan bahwa dirinya memilih Yamal karena ingin mendukung kandidat asal Spanyol.
Yamal mengakui seharusnya memilih pemain lain setelah memahami sentimen para pendukung Espanyol yang dikenal sebagai Pericos.
Monchi menegaskan bahwa dirinya memahami identitas sebagai bagian dari Espanyol, tetapi saat menyebut Yamal, ia melihatnya dari sudut pandang sebagai pemain asal Spanyol.
Yamal menjadi salah satu kandidat utama Ballon d’Or setelah tampil impresif bersama Barcelona sepanjang musim 2025/26.
Yamal mencatatkan 24 gol dan 17 assist dalam 45 penampilan di semua kompetisi serta menjadi salah satu pemain dengan kontribusi gol, jumlah dribel, dan peluang yang diciptakan setelah membawa bola terbanyak di lima liga top Eropa.
Meski demikian, persaingan Barcelona dan Espanyol membuat dukungan Monchi terhadap pemain berusia muda tersebut mendapat penolakan dari sebagian pendukung hingga akhirnya ia menarik kembali pernyataannya.
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